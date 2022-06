En medio de la polémica por el lenguaje inclusivo, Beatriz Sarlo tildó al debate de “arcaico” y se mostró preocupada por la calidad educativa

En medio de la polémica abierta por la decisión del gobierno porteño de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, la escritora Beatriz Sarlo sostuvo que se trata de un debate “arcaico” y se mostró preocupada porque los adolescentes “no sepan leer un texto complejo”. “Si ese es el nivel al cual llegan a la enseñanza, yo diría que el lenguaje inclusivo no es importante”, sostuvo en una entrevista con Radio Perfil.

En ese sentido, la intelectual explicó que el lenguaje “no se modifica por ley”. “Me recuerda a la imposición del ‘tu’ durante las primeras décadas del siglo XX en la escuela primaria”, precisó. Y realizó una crítica a la calidad educativa al señalar que peor que la medida llevada adelante por Horacio Rodríguez Larreta le resulta el hecho de que haya estudiantes que no puedan comprender lo que leen.

Beatriz Sarlo Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Si quieren aconsejar, no imponer, que los niños y niñas y niñes aprendan que es posible esa sintaxis de dos géneros del castellano, no me preocupa. Lo que me preocupa es que en la UBA y la Facultad de Filosofía y Letras, los parciales están mal escritos, no manejan la subordinación compleja”, comentó Sarlo, quien varias veces se encargó de remarcar que, a lo largo de la historia, el intento de “imponer” una manera de hablar “se cayó muy rápidamente”.

“Las palabras no están en manos de las academias, más bien sistematizan esas órdenes. Se ha convertido en una batalla simbólica. No me opongo ni apoyo eso, me parece inútil. Esta batalla cuesta poca plata y tiene mucha resonancia mediática. Nosotros mismos le estamos dando a esto mucha resonancia mediática”, enfatizó.

Por último, la escritora diferenció las “batallas” que, a su entender, se pueden ganar “con voluntad” y las que no. “La batalla por el lenguaje inclusivo no se puede ganar con la voluntad, pero sí puede ser un ejercicio de voluntad política enseñarle a los chicos a leer y escribir”, dijo, para después concluir: “Por eso a mi me pone nerviosa que se estén ocupando del lenguaje inclusivo cuando tenés a la mitad de los adolescentes afuera de la escuela”.