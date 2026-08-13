En menos tiempo de lo previsto finalizaron las obras: así quedó el tramo clave de 60 kilómetros que conecta dos provincias argentinas estratégicas para la economía

Vialidad Nacional confirmó la finalización de los trabajos de puesta en valor en el tramo de la Ruta Nacional 174 que conecta Rosario con Victoria.

La empresa Conexión Alto Delta S.A. completó las obras de rehabilitación sobre un trayecto de 59,43 kilómetros tras un plazo de ejecución que se redujo a la mitad del tiempo originalmente estipulado. Las tareas comenzaron el pasado 7 de enero de 2026 y concluyeron el 13 de julio, lo que permitió la firma del Acta de Finalización de las Obras Iniciales de Puesta en Valor mediante la Resolución 916/2026.

Se realizó la reposición de barandas de defensa metálica y peatonales; y la reparación de los sistemas de iluminación

La intervención en este corredor incluyó múltiples reparaciones integrales para optimizar la transitabilidad.

Qué mejoras se hicieron en la Ruta Nacional 174

El plan de obras abarcó el bacheo profundo y superficial con hormigón, el sellado de grietas y fisuras, además del fresado de crestas y bordes deformados. Los equipos técnicos repararon las juntas de dilatación tanto en el puente principal como en las estructuras ubicadas en la zona de islas. También renovaron la señalización horizontal y vertical, reemplazaron las defensas metálicas y las barandas peatonales. Asimismo, el personal reparó los sistemas de iluminación y restableció el balizamiento fluvial y aéreo, junto con el desmalezado y limpieza general del área de camino.

De acuerdo a la información oficial, Vialidad “supervisó de manera constante el cumplimiento de los compromisos contractuales. Las inspecciones técnicas ratificaron el detalle de las tareas ejecutadas por la firma concesionaria”.

Según el inciso c del artículo 82 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de Concesión N° 504-0002-CON26, el ente aprobó la habilitación de la Tarifa de Oferta actualizada en la estación de peaje Isla La Deseada. Esta instancia ocurre una vez que la empresa cumple con la etapa de puesta en valor exigida durante el primer año del contrato para recuperar la operatividad del tramo.

El sistema de concesiones bajo este esquema contempla tres niveles de obras para asegurar la calidad de la red.

Las obras iniciales de puesta en valor buscan la recuperación inmediata de la transitabilidad, paso previo fundamental para aplicar los nuevos cuadros tarifarios.

Posteriormente, los contratos exigen la realización de obras obligatorias detalladas en los pliegos y, finalmente, las obras de rehabilitación que comprenden la repavimentación integral de calzadas y banquinas bituminosas según los plazos establecidos.

Las tareas incluyeron bacheo superficial, profundo y con hormigón y sellado de grietas y fisuras, entre otras mejoras

El comunicado remarca que “la ejecución temprana de estas labores representa un cambio en el paradigma de gestión de infraestructura vial”.

Vialidad Nacional destacó que este modelo permite una capacidad de respuesta ágil frente a la necesidad de mejorar la seguridad y el confort para los usuarios que transitan a diario entre Santa Fe y Entre Ríos. La eficiencia en el cumplimiento de los tiempos contractuales marca un precedente positivo para los futuros proyectos que integran la Red Federal de Concesiones en el territorio nacional argentino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA