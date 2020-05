Todos con barbijo y a la distancia que marca la cuarentena, estamos juntos inevitablemente porque acaba de morir mi papá Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Son casi las tres de la mañana del martes 28 de abril. Bajo una fina lluvia, conversamos con un policía de la Ciudad en la puerta de la casa de mi papá. Quisiéramos que el hombre pueda entrar para no mojarse y no pasar frío, pero nos dice que "por protocolo" no se lo permiten. Todos con barbijo y a la distancia que marca la cuarentena, estamos juntos inevitablemente porque acaba de morir mi papá.

Mi papá, el hombre que durante 61 años acompañó mi vida, con momentos más felices que otros, pero siempre presente. Se acaba de morir mi papá.

El policía nos explica que como intervino el SAME un juez seguramente dirá que el cuerpo tiene que ir a la morgue porque cualquier muerte en domicilio se considera una muerte dudosa o sospechosa. No sé si entendí bien. Hacía más de un año que mi papá, de 96 años, tenía una internación domiciliaria con todos los cuidados del caso: cama ortopédica, colchón antiescaras, enfermeras, kinesiólogas, médico clínico y el enorme afecto de su actual esposa, Miriam, con quien se casó después de la muerte de mi mamá.

Además, claro, está el coronavirus . Como él tuvo fiebre el mismo día en que murió, también habría que descartar la infección porque -y ésto es bien real- de resultar positivo todos sus contactos tendríamos que guardar cuarentena.

No es que el policía nos dé toda esta información: lo suponemos.

Entonces como a las 6 de la mañana de ese martes 28 de abril se llevan el cuerpo de mi papá a la morgue judicial. Y a partir de ahí, esperar. La comisaría del barrio tendrá que avisarnos cuando esté listo el trámite y podamos retirar el cuerpo para darle sepultura. Pero solo podremos ir al cementerio, y únicamente 4 personas, si reservamos el sepelio antes de las 10 de la mañana. Es un cementerio parque en Bella Vista, muy bonito, y él irá a la misma parcela que mamá, que descansa allí hace casi 20 años.

Pasa todo el martes sin novedades. Entonces el miércoles comienzo a llamar a la morgue. Mi papá ya no es Adolfo Alberto Navarra sino la autopsia 1053/2020. Me atienden muy amablemente, pero no me saben decir si ya salió la muestra para el hisopado. Que la tienen que llevar de ahí a la Facultad de Medicina, y que por favor llame más tarde. En el tercer llamado, ya de noche, me confirman que el hisopado de la autopsia 1053/2020 está en marcha.

El miércoles se repiten cuatro llamados: el resultado del hisopado todavía no llega. Mañana a la mañana, por el jueves, seguro que va a estar. Llamo el jueves temprano. Bingo: después de 48 horas, está listo y da negativo. Primer alivio.

El próximo paso es la autopsia de la autopsia 1053/2020. Me informan que ya sacaron el cuerpo de la heladera y que van a hacerla en el primer turno de la mañana del 1º de mayo, justo el día del trabajo, y mi viejo que siempre fue tan trabajador.

En el llamado de las 9 AM me dicen que todavía la autopsia no está lista. Recién a las 11 y pico me confirman que la 1053/2020 fue realizada y "el cuerpo liberado".

Pero eso no es todo. Hay que esperar que el juzgado informe a la comisaría que es posible retirar el cuerpo de la morgue judicial. Día feriado, los teléfonos de los fiscales no atienden. Vamos personalmente a la comisaría: las manos atadas, si no interviene la Justicia es imposible seguir el trámite. El trámite es mi viejo muerto.

Unas horas después suena el teléfono. Es la comisaría. Ya dio su ok la Justicia. Ahora, ir nuevamente a la sede policial para solicitar el permiso que autorice a sacar el cuerpo de la morgue. "Son 5 minutos", dice el oficial a cargo. Son muchos más.

Mientras escribo, aún hay que ir a reconocer el cuerpo a la morgue, llevarlo luego a la casa velatoria y si los tiempos cuadran darle sepultura mañana a la mañana.

La razón de ser de todos los trámites se comprende. Estamos en pandemia. Hay mucha demanda. El sistema está colapsado. Pero qué duro es que el destino haya dispuesto que tuviera que irse justo ahora. Qué angustiante tener que llamar y llamar preguntando por un número de autopsia cuando él fue una persona, una de las más importantes de mi vida, y yo solo quiero tener la tranquilidad de poder despedirme y de llorar por él en paz.