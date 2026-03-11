Se avecina la última ola de calor extremo del verano: jornadas agobiantes y alta sensación térmica durante cuatro días

El verano se despide con todo. Según estimaciones del SMN, a partir de la semana que viene en la región del AMBA y distintos puntos del país se vivirán jornadas agobiantes y de extremo calor que perforarán los 30° C. Cómo estará la situación climática y dónde rigen los alertas, provincia por provincia.

CABA

En la ciudad de Buenos Aires el calor arrancará con todo el domingo 15. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente nublado, la inclemencia del sol no dará tregua. El día más crítico llegará el lunes 16 cuando la máxima se ubique en 32° C.

La Plata

Similar situación se vivirá en la capital bonaerense, donde la máxima para el inicio de la semana se fijará en 31° C. Durante el transcurso de las jornadas, el alivio será apenas leve y sin probabilidad de lluvias anunciada.

Córdoba

El agobio del AMBA también tendrá su eco en la franja central del país. A partir de la semana que viene, los cordobeses vivirán jornadas de 32° C. Si bien las temperaturas se mantendrán elevadas, los cielos permanecerán encapotados.

Santa Fe

Cuatro grados más respecto a Córdoba será la sensación térmica en Santa Fe. Para la provincia rige un alerta naranja desde el mediodía del domingo 15. La jornada más crítica tendrá lugar el martes, cuando la máxima se ubique en 35° C.

De esta forma y con levísimas variaciones, las alertas naranjas del SMN se mantienen vigentes para el AMBA y las principales provincias de la franja central del país, dándole lugar a una despedida con honores al período estival.