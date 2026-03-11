Video: así fue el feroz temporal que azotó Tucumán y causó inundaciones, rutas cortadas y suspensión de clases

Inundaciones, calles cortadas, autos bajo el agua y sin clases. Ese es el panorama en Tucumán desde el martes, cuando un temporal azotó a toda la provincia del norte argentino. Según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), todavía se mantienen activos los alertas naranjas por la caída de agua. Imágenes exclusivas del desastre natural en LN+.

LN+: inundaciones en Tucuman

Las zonas más castigadas por las lluvias fueron La Madrid, Graneros y Santa Rosa de Leales. En esos distritos se registraron acumulados de hasta 170mm en poco menos de tres horas. El agua provocó el corte de rutas y la suspensión de clases.

“No para de llover”, es, por estas horas, una de las frases más oídas en el interior provincial. Debido a las inclemencias meteorológicas, varios pueblos quedaron aislados y hubo más de un centenar de evacuados.

Inundaciones en Tucuman

En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó que se registró la caída de hasta 170 milímetros de precipitación acumulada. En este marco la gobernación activó operativos de asistencia junto con municipios y comunas para las familias damnificadas, tanto en sus hogares como en rutas o caminos.

“El estado de situación es complicado, ya que hay lugares en los que tuvimos inundaciones. Mucha gente perdió cosas, sobre todo los bienes personales, pero también enviamos inmediatamente la asistencia del gobierno de la provincia, organizaciones intermedias y muchos tucumanos que solidariamente están colaborando“, detalló el mandamás provincial.

Por el agua muchas zonas quedaron intransitables

Desde el SMN prevén que para este miércoles podrían caer entre 30 y 50 milímetros más. La caída de agua vendría acompañada por granizo y una intensa actividad eléctrica. Además, por estas horas, el número de usuarios que quedaron si suministro eléctrico asciende a 230 mil.