Enfurecido: el enojo del Chaqueño Palavecino cuando la policía lo quiso bajar de un escenario

El Chaqueño Palavecino fue protagonista de un violento episodio en la madrugada salteña cuando se retiró enfurecido de un escenario donde participaba de un festival. Como se había excedido en el tiempo, la policía se acercó a bajarlo para que diera fin al encuentro.

La furibunda reacción, que incluyó golpear el micrófono contra el piso del escenario, quedó registrada en un video del público en el que se puede observar cómo la policía estaba en el costado del escenario mientras el cantante de folklore seguía con su show.

Bajaron al Chaqueño Palavecino del escenario y no actuará más en Vaqueros.

Todo ocurrió en la localidad de Vaqueros en un festival llamado Serenata al héroe gaucho, en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Palavecino era el último artista, el que cerraba el show y recién subió al escenario a las 4 de la mañana.

Tras dos horas y media de recital, el efectivo policial a cargo de la seguridad del festival dio la orden de que se terminara porque se habían excedido en el tiempo acordado con los organizadores. Esto provocó el enojo del cantante que, antes de dejar el escenario, increpó a los uniformados.