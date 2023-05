El enojo del Chaqueño Palavecino con la producción de La peña de Morfi

escuchar

Este domingo, La Peña de Morfi recibió al Chaqueño Palavecino. El cantante oriundo de Salta viajó a Buenos Aires especialmente para ser parte del programa, y en medio de la transmisión realizó una queja a la producción luego de que le pidieran que acortara el repertorio.

“Me dicen que tengo ocho minutos. Un tema lleva tres minutos, son seis, agregale uno”, expresó mientras hacía gestos de estar haciendo cuentas con la cabeza. “Vos hacé lo que quieras”, le dijo Jésica Cirio, una de las conductoras. “ Él me está diciendo ‘vamos, vamos’ ¿Sabés lo que hice yo para venir a este programa? Vengo del Chaco Salteño. ¡Te cantaba por teléfono!”, agregó el cantante un tanto enojado.

“Yo ya estoy grande para que me digan ‘vamos, vamos’”, volvió a arremeter. Acto seguido, tomó la lista de temas preparados para la ocasión y comenzó a leer los que iban a quedar afuera del repertorio, antes de interpretar una nueva canción para deleite del público. Unos minutos después, tras cantar un rato, el cantante volvió a referirse a su disputa con la producción y le contestó con ironía a la gente que, desde el piso, le pedía que siguiera cantando. “No me deja este... Cuando él esté ahí con su mujer, yo le voy a ir a golpear la puerta”, sumó picante.

“ Muchísimas gracias a todos. Yo tenía un poco más de repertorio, pero viste cuando los productores te engañan y te traen ”, dijo mientras se despedía, aún visiblemente enojado. “A vos te digo ¡Qué bárbaro che! ¿Por qué me largás tarde? Bueno, me hubiera gustado cantarles algo más, pero muchísimas gracias”, se despidió.

El Chaqueño no es ajeno a los escándalos. Cada tanto el cantante protagoniza algún incidente que termina en la portada de todos los medios. Hace un año debió interrumpir su show en la 22a. edición del festival Vaqueros le canta a Güemes, que se realiza en honor al máximo héroe de la provincia de Salta, el general Martín Miguel de Güemes. Por una decisión policial, tuvo que culminar intempestivamente su presentación y estalló de bronca contra la fuerza de seguridad que subió al escenario para impedir que continúe el espectáculo.

“Me voy. Ganó el policía encargado de acá. Está bien. Si quieren verme será en otro lado, no vuelvo más a Vaqueros gracias a todos estos. Estos me mandan a cortar a mí, yo no soy un delincuente. Soy pueblo, hermano”, manifestó cuando lo quisieron bajar del escenario luego de que se extendiera en la duración del show. Acto seguido, arrojó el micrófono al piso.

En 2017, el artista fue denunciado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) ante la filial correntina del Inadi por comentarios “homofóbicos” y “sexistas” realizados durante el cierre del 27o. Festival Nacional del Chamamé, realizado en Corrientes.

“Son todos machos acá o son medio...”, dijo Palavecino durante el show. “¿Qué hacés ahí vos? Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros”, agregó, además, a uno de los músicos de su banda en medio del espectáculo. Por último, opinó sobre la Reina del Chamamé, Claudia Evelyn Sena, presente en el espectáculo. “Me gustan las mujeres más gordas que esta todavía”, dijo sobre ella.

