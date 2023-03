Una periodista apuntó contra el Chaqueño Palavecino por su actitud en un show: “Estoy indignada y lo voy a decir”

escuchar

Tras la celebración del Festival del Cosechador, el cual se realizó en Lavalle, provincia de Mendoza, la periodista y conductora del evento, Laura Rez Masud, no se guardó nada luego de un altercado que vivió con el Chaqueño Palavecino. El reconocido artista fue uno de los tantos invitados y su función debía darse al cierre de la edición, pero las cosas no salieron tal cual lo planeado en el itinerario y quienes estaban a cargo de la organización quedaron muy enojados con el cantante.

Así fue como Rez Masud, encargada de conducir el festival, se descargó en su cuenta de Instagram con dos videos en los que se mostró muy ofuscada con la actitud del Chaqueño Palavecino, y dio a entender mediante señas que el cantante no estaría en buenas condiciones a la hora de subirse al escenario.

“Bueno, quiero contarles algo, muchas vieron mis historias y saben que yo estuve haciendo la conducción en el Festival del Cosechador. Bueno, pasó algo que la verdad estoy indignada y lo voy a decir por las redes, porque me la banco y porque no me importa nada lo que piense el señor Chaqueño Palavecino”, comenzó diciendo la periodista mendocina, quien se grabó en el interior de un vehículo con claras muestras de desencanto y relató el mal momento que pasó frente al público.

Una periodista apuntó contra el Chaqueño Palavecino

En otra parte del video, Laura contó con detalles cómo fue la llegada del Chaqueño al evento y graficó que su estado no sería el adecuado: “Apareció en escena a las 2.30 de la mañana, cuando estaba previsto que él llegara al predio a las 00.30 y se subiera a cantar ante más de 10.000 personas que lo estaban esperando desde muy temprano”.

Y siguió: “Pero se ve que no estaba en condiciones -hace una seña referida a la ingesta de alcohol-, no estaba para nada bien. Desapareció. Después llegaron los músicos, nadie sabía dónde estaba, qué le pasaba, subió recién al escenario a las 2.30 de la mañana”.

A partir de su queja, en las redes sociales sus seguidores le hicieron saber su parecer en una de las fotos que ella subió a su feed de Instagram, en la que posa frente a la cámara para agradecer por la invitación al festival. “Tenés toda la razón. Le faltan el respeto a la gente. Venden humo. Y encima tapan a los que la vienen remando de abajo” y “No es la primera vez que lo hace, es más, ya es costumbre”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación, dando a entender que la actitud del cantante no sería una excepción y, en otros casos, felicitaron a Laura por su valentía al denunciar la actitud de una figura pública y tan reconocida.

El comunicado oficial del Festival del Cosechador

Rápidamente, desde la organización del Festival, emitieron un comunicado oficial en su cuenta de Facebook y pidieron las respectivas disculpas por los altercados que expuso la conductora: “Desde la comisión directiva del Festival del Cosechador queremos disculparnos públicamente con la gente que nos visitó anoche. Desde la organización se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance para que todo saliera como se había coordinado y organizado. Hay situaciones que son ajenas a nuestra comisión”, remarcaron.

LA NACION