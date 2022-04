Es argentino, vive en Canadá y se hizo viral tras comparar los feriados de ambos países: “Acá está mal visto no trabajar”

Sebastián Stolkiners es un joven argentino que se volvió viral en las últimas horas a raíz de una publicación que compartió en su cuenta de Twitter, donde marcó una diferencia entre los feriados que hay en nuestro país con respecto a Canadá. Tras la viralización, el adolescente de 19 años, que en la actualidad vive en Toronto, aportó más detalles de su vida en dicho lugar. “Las diferencias son notables”, reveló sobre el día a día laboral entre ambos lugares.

“En Canadá solo tenemos seis feriados por año: Año Nuevo, Viernes Santo, Canadá Day, Día del Trabajador, Acción de Gracias y Navidad. En la Argentina, hay 19. Por eso el país está cómo está”, fue el tuit que escribió el 17 de abril y que derivó a un debate que se mantiene activo hasta el día de hoy. En relación con este tema, y en diálogo con LA NACION, Sebastián aseguró que la repercusión lo tomó por sorpresa y se refirió a las diferencias culturales que hay entre la Argentina y Canadá, lugar que lo acogió hace más de un año luego de recibir una beca para cursar sus estudios orientados en finanzas en la Universidad de Toronto, al poco tiempo de finalizar la escuela secundaria en el Colegio ORT.

El tuit que se viralizó en los últimos días, con respecto a los feriados que hay en Argentina y Canadá Captura e

“A la gente le gusta trabajar porque gana bien y hay buenos sueldos. Todos piensan que son gratis los feriados, pero no, se pagan. Si hay menos, hubiera sueldos más altos porque las empresas saben que pierden productividad. No es gratis no ir a trabajar por un día, de alguna forma se paga”, reclamó al respecto. “El trabajador argentino es menos productivo que los trabajadores de otros países. El PBI per cápita en Canadá es más alto”, argumentó.

Según Stolkiners, todo se relaciona con las diferentes miradas que hay con respecto al trabajo en ambos países. “En Argentina muchos trabajan en la informalidad, acá es completamente distinto. Vos trabajás, tenés tu sueldo y el salario mínimo te permite vivir bien. Hay una diferencia cultural muy grande. Acá está mal visto el que no trabaja”, opinó.

Por otro lado, sostuvo que hizo una comparación entre los feriados argentinos y canadienses, y que la cifra lo asombró por completo. “Si sumás los feriados provinciales en la Argentina, la cuenta llega a mucho más… Me quedo corto. Acá normalmente trabajan ocho horas por día durante cinco días y el fin de semana se descansa. La cultura de agregar feriados afecta en la economía, pero no es el único problema, hay otros más que se suman a la crisis política, económica y social existente. Lo considero algo que expresa gráficamente por qué el país está como está”, explicó.

Sebastián se fue a vivir a Toronto el pasado 28 de agosto de 2021, y con esta foto anunció la noticia en Twitter Captura de Twitter

Sobre las diferencias entre su país de nacimiento y en el que hoy habita, argumentó que “son dos modelos antagónicos”.

“Acá no existe la inseguridad y no hay inestabilidad económica tampoco. Las diferencias son muy claras, desde salir a cualquier hora en la calle y que no te pase nada, hasta la posibilidad de ahorrar. La gente acá no sabe el tipo de cambio con el dólar, y en Argentina hay poca gente que no esté al tanto”, comparó.

Según su propia opinión, “el conflicto económico en Argentina es culpa de décadas de políticas erradas que fracasaron”. A partir de esta frase, enumeró: “El intervencionismo estatal, la emisión de moneda para financiar el gasto público, los impuestos… Hay algo que funciona mal y que es algo endémico. El problema, en definitiva, es el déficit fiscal. Hoy Argentina es un país poco productivo”.

En ese sentido, Stolkiners hizo hincapié en los diversos partidos políticos que hay en Canadá y aseguró que todos tienen un objetivo en común.

Sebastián Stolkiner, que ya lleva más de un año viviendo en Canadá, afirmó que, a diferencia de Argentina, todos los grupos políticos tienen un objetivo en común Sebastián Stolkiner

“Acá hay mucha estabilidad. Todos los partidos, a diferencia de Argentina, tienen planes a futuro en común. En Argentina gana uno y cambian todo. Acá todos creen en el capitalismo, hay partidos de izquierda que son capitalistas pero quizás con una intervención estatal mayor. Sin embargo, todos tienen un objetivo en concreto”, resaltó.

Por último, sostuvo que si bien la beca de estudios que recibió es solo por cuatro años, su proyecto es seguir enfocado en su carrera y transitar su carrera profesional en aquel país.