Cuál fue el papel que Denzel Washington iba a interpretar en Rápido y Furioso 7 y rechazó

Denzel Washington es sinónimo de grandes producciones cinematográficas y, a lo largo de su exitosa carrera, encarnó a decenas de personajes que pasaron a la historia. Uno de estos casos podría haberse dado en la saga Rápido y Furioso que, con sus nueve entregas, se convirtió en una de las historias más aclamadas de la industria. Sin embargo, por un motivo particular eso no ocurrió.

Con la décima película de Rápido y Furioso en plena producción, la franquicia tuvo en su plantilla a grandes actores encabezados por Vin Diesel -que estuvo acompañado desde el 2001 por Paul Walker-, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Gal Gadot, Jordana Brewster y Michelle Rodríguez, entre otros. Incluso, para el ansiado nuevo film se confirmaron las presencias de Jason Momoa en el rol del villano y Daniela Melchior y Brie Larson.

Aunque el listado de figuras estuvo colmado de estrellas de Hollywood, muchas otras estuvieron muy cerca de firmar para participar en la saga pero por determinados motivos no lograron concretarlo. Uno de estos lamentables casos para los fanáticos, fue el de Denzel Washington.

Denzel Washington estuvo muy cerca de protagonizar Furious 7, lanzada en el 2015 tras la muerte de Paul Walker, pero rechazó el papel Archivo

Furious 7, lanzada en el 2015 tras la muerte de Paul Walker, estuvo muy cerca contar con el célebre protagonista de éxitos como Man on Fire (2004) o Dejá Vu (2006). En aquel 2013 cuando comenzó la producción y el casting del film, Washington fue uno de los candidatos que sonó más fuertes para encarnar el papel de Mr. Nobody que perduró por otras dos películas posteriores.

Este personaje trabajaba como un agente del gobierno de Estados Unidos que estaba a cargo de operaciones encubiertas de alto rango. Para las historias de estas películas Mr. Nobody reclutó a Dominic Toretto para liderar sus misiones, debido a su relación con los enemigos y al riesgo que estos desafíos significaban.

Para el cast de Furious 7, Denzel Washington fue contactado por los productores para realizar la audición para el papel que finalmente quedó en manos de Kurt Russell, destacado en sus actuaciones en The Thing (1982) y Escape from New York (1981).

Finalmente Kurt Russell encarnó el papel de Mr. Nobody

Aunque la audición del protagonista de Flight (2012) cumplió con las expectativas de los directores, el propio Washington rechazó el papel. A pesar de que aseguró haber tomado él esa decisión, en ese momento no quiso dar detalles sobre los motivos de su elección y, hasta el día de hoy, es un misterio. Lo que sí es seguro, es que los fanáticos de Rápido y Furioso, habrían disfrutado de un Mr. Nobody con un toque único.

La continuación de Rápido y Furioso

Con nueve películas estrenadas en su haber, la exitosa saga está lejos de pensar un desenlace. La última entrega F9: The Fast Saga (2021), volvió a ser un éxito en los cines de todo el mundo a pesar de ser entrenada en medio de la pandemia de Covid-19 y los productores se envalentaron para anunciar dos nuevos films.

Según confirmaron semanas atrás, la décima presentación llevará el nombre de Fast X, y su lanzamiento está programado para el 19 de mayo de 2023. Como se mencionó anteriormente, el protagonista de Aquaman, Jason Momoa, será la flamante incorporación al plantel de lujo, como el villano del film.

A 20 años de la primera entrega, la saga sigue dando sus frutos Universal Pictures

Por su parte, la última película confirmada hasta el momento se trata de Rápidos y Furiosos 11, proyectada para el 2024 . Aunque aún se desconoce el título final, se supo que se tratará de la secuela directa de Fast X.