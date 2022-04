Vive en Canadá, criticó la cantidad de feriados de la Argentina y generó un fuerte debate en redes

Sebastián Stolkiner, un joven argentino que se mudó este año a Canadá, provocó un fuerte debate en Twitter luego de hacer una comparación entre ambos países y argumentar que la Argentina ”está como está” por la cantidad de feriados.

“En Canadá solo tenemos seis feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada Day, día del trabajador, acción de gracias y navidad). En la Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está”, escribió el joven en Twitter.

El comentario se viralizó rápidamente y miles de usuarios respondieron al planteo del joven. “¿Vos decís que trabajando 13 días mas por año (es decir el 5% de días hábiles) queda todo arreglado? Interesante”, cuestionó uno de ellos. Otro usuario planteó: “Me parece la relación forzada y carente de sustento que leí el día de hoy. Para el caso, Canadá tiene licencia por Maternidad de 1 año... ¿Por eso el país está cómo está?”.

El tuit se llenó de comentarios entre los que se destacaron las críticas para el emigrante: “Vos sos argentino y rajado a Canadá, ¿Qué juzgas? Igualmente ahí sos sudaka”; “En Suiza son 31 los días y en Dinamarca 17, países que deberían estar fundidos de acuerdo con su razonamiento. Tal vez sea la ignorancia y la simplificación”, fueron algunos de los comentarios.

Es argentino, vive en Canadá y desató un furioso debate por los feriados en Argentina: “Por eso el país está cómo está”.

Pero, puntualmente, hubo otro mensaje que corrigió la información del internauta y explicó que, según el gobierno de Canadá, los feriados en total son 13: “Año Nuevo - sábado, 1 de enero de 2022; Viernes Santo - viernes 15 de abril de 2022; Lunes de Pascua - Lunes 18 de abril de 2022; Día de Victoria - lunes 23 de mayo de 2022; Día de San Juan Bautista - viernes 24 de junio de 2022; Día de Canadá: viernes 1 de julio de 2022; Día festivo cívico: lunes 1 de agosto de 2022; Día del Trabajo - lunes 5 de septiembre de 2022; Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación - viernes 30 de septiembre de 2022; Día de Acción de Gracias: lunes 10 de octubre de 2022; Día del Recuerdo - viernes 11 de noviembre de 2022; Navidad: domingo 25 de diciembre de 2022; Boxing Day - Lunes 26 de diciembre de 2022″.

En otro mensaje, Stolkiner, que se presenta como estudiante de la Universidad de Toronto, continuó: “Donde estoy, es la mejor [universidad] del país. Es la 16 del mundo. Las universidades son todas públicas, pero si no podés pagarla, no venís. Hay becas por mérito, pero no por necesidad. Cubren en general entre el 30 o 40%, muy pocas llegan casi al 100%. Yo tengo tres becas de mérito que se suman, pero no me llega a cubrir el 40% del costo. Ahora tengo que aplicar de nuevo a más. Como Canadá no pide el examen SAT, se fijan mucho más en tus calificaciones”.

