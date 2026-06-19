¿Es el smartphone un método anticonceptivo? Una nueva línea de investigación sobre la baja de la natalidad plantea que sí

Por si necesitabas otra razón para alejarte de tu teléfono inteligente: podría conducir a la extinción de la especie humana.

La drástica caída de la tasa de natalidad es un indicador alarmante y, a menudo, parece reflejar los males de la sociedad. En Estados Unidos, nacieron casi 710.000 bebés menos en 2025 que en 2007, y se prevé que la cifra sea aún menor para 2026. El aumento de la educación femenina, el alto costo del cuidado infantil e incluso el narcisismo han sido señalados como factores contribuyentes, pero nada ha explicado —ni quizás pueda explicar— completamente este descenso.

Es tentador buscar una causa principal que lo explique todo: si se puede identificar un único culpable, tal vez también se pueda encontrar una única solución. Pero en la búsqueda de una solución milagrosa, corremos el riesgo de ignorar soluciones menos obvias pero más viables o de simplificar demasiado el problema hasta el punto de pasar por alto los factores más complejos que influyen.

El aumento de la educación femenina, el alto costo del cuidado infantil e incluso el narcisismo han sido señalados como factores contribuyentes VesnaArt - Shutterstock

Un documento de trabajo publicado este mes por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) parece ofrecer la explicación más prometedora hasta la fecha, basada en un solo factor: «¿Es el iPhone un método anticonceptivo? Evidencia causal del monopolio de AT&T entre 2007 y 2011». Este documento utiliza un experimento natural para correlacionar la disminución de la fertilidad con el uso de teléfonos inteligentes.

Cuando Apple lanzó el iPhone, en junio de 2007, solo estaba disponible en la red de AT&T. Los investigadores trazaron un mapa de la distribución geográfica del teléfono entre junio de 2007 y febrero de 2011 (cuando AT&T dejó de ser el operador exclusivo) para comparar las tasas de fertilidad en las zonas de Estados Unidos con y sin teléfonos móviles.

Los autores concluyeron que, en general, la difusión del smartphone explica entre el 33 % y el 52 % del descenso en la tasa de fertilidad general entre las mujeres de 15 a 44 años, con las mayores disminuciones concentradas en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años.

La investigación plantea una correlación entre la disminución de la fertilidad y el uso de teléfonos inteligentes Shutterstock

Otro estudio, publicado en mayo, arrojó resultados igualmente sólidos. Los autores, los economistas Nathan Hudson y Hernán Moscoso Boedo, de la Universidad de Cincinnati, también compararon mapas de cobertura móvil con las tasas de fertilidad en Estados Unidos y replicaron los resultados en un estudio paralelo en Gran Bretaña: en su estudio, las tasas de fertilidad adolescente, en particular, se desplomaron a medida que los teléfonos inteligentes alcanzaron la saturación.

El problema no reside en los estudios en sí, ya que ambos señalan que el teléfono inteligente debe considerarse como un acelerador de un declive preexistente, en lugar de la única causa. En cambio, es la interpretación apresurada de esos resultados la que a menudo da la impresión de que se ha resuelto un misterio: la escurridiza causa única de la disminución de la natalidad.

“La interacción presencial disminuye drásticamente”

Las bajas tasas de fertilidad son un indicador rezagado, el resultado más reciente de una serie de cambios sociales que ya se han arraigado en nuestras vidas. Limitarse a decir «¡son los teléfonos!» puede dejar sin abordar muchos problemas subyacentes: la precariedad económica, el deterioro de las habilidades sociales, el creciente aislamiento y la ansiedad.

A quienes les preocupa este tema les convendría más centrarse en factores que se encuentran más arriba en la cadena: las interacciones personales que dan lugar a relaciones, que luego pueden llevar al sexo y solo entonces, potencialmente, a los nacimientos. Un análisis matizado de ese mecanismo podría revelar otros problemas más profundos y posiblemente más soluciones.

Las interacciones personales dan lugar a relaciones, que luego pueden llevar al sexo y solo entonces, potencialmente, a los nacimientos Alexander Zemlianichenko - AP

Hudson y Moscoso Boedo explican la conexión entre el teléfono y la falta de contacto social de la siguiente manera: “Una vez que suficientes adolescentes usan el teléfono, este se convierte en el lugar donde se encuentra su red de pares; el tiempo de interacción presencial disminuye drásticamente, y con él, el contacto informal en el que ocurren la mayoría de los embarazos adolescentes no deseados”.

La mayoría consideraría —y debería considerar— que una disminución en los nacimientos adolescentes es un avance positivo. Pero, como señalan los investigadores de forma inquietante, “el mismo instrumento que produce un colapso en la fertilidad adolescente produce un aumento en los suicidios adolescentes”.

¿Crisis de conexión?

Analizando más de cerca, la crisis de fertilidad parece ser una crisis de conexión. Y los teléfonos inteligentes la agravan mediante un efecto de sustitución, fomentando el paso de un contexto del mundo real a uno mediado por el teléfono.

Los mensajes de texto y las videollamadas —simulacros de la conversación presencial— reducen la necesidad de reunirse en persona. El entretenimiento digital —juegos de azar, videojuegos, aplicaciones diseñadas con maestría para enganchar a los usuarios mediante refuerzo intermitente— distrae de los placeres más lentos y esforzados de conectar con otras personas. La pornografía puede disminuir el deseo de actividad sexual presencial. Y las redes sociales lo potencian aún más, con un flujo interminable de contenido que genera ansiedad y polariza el género.

Un aumento en las tasas de fertilidad podría ser positivo por diversas razones, desde el dinamismo económico hasta la realización personal. Pero igual o incluso más importante podría ser un aumento en la salud social o una disminución del aislamiento.

Es menos probable que todo esto se deba a la preocupación excesiva por los smartphones como método anticonceptivo que a preguntas más matizadas: ¿Qué aspectos de la vida humana hemos permitido, intencionadamente o no, que la tecnología desplace? Y, ¿cómo podemos recuperarlos?

La respuesta podría ser, aun así, tirar nuestros teléfonos al mar, pero no solo para estimular la fertilidad.

Christine Emba