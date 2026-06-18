Es en la madrugada del domingo 21 de junio: rituales para canalizar las energías durante el solsticio de invierno

El solsticio de invierno ocurrirá este domingo 21 de junio en el hemisferio sur. Este fenómeno astronómico marca el inicio oficial de estación. El acontecimiento se da cuando el Sol alcanza su máxima declinación con respecto al ecuador. Esta posición provoca que cierta región de la Tierra experimente días con menos horas de luz y la noche más larga del año. Para muchas culturas, es también una oportunidad para conectar con las vibraciones de la naturaleza y realizar diferentes ritos de purificación o manifestación.

Hay dos tipos de solsticio, el de invierno y el de verano (Unsplash)

Se trata de un acontecimiento que suele ocurrir entre el 20 y el 22 de junio. De acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio de invierno 2026 en la Argentina tomará lugar el domingo 21 de junio a las 05.24.

Los rituales del solsticio de invierno

Muchas personas aprovechan este momento del año para realizar rituales vinculados a la renovación personal y espiritual. Es una jornada en la que se llevan a cabo tareas de limpieza energética, purificación y desprendimiento de lo que ya no sirve. Esta fecha sirve también, para establecer nuevas metas, realizar ciertos pedidos o manifestación para los próximos meses. A continuación, algunos de los ritos más populares para dar bienvenida al solsticio de invierno.

Limpieza energética

Comienza con realizar una limpieza profunda del hogar, en la que se deberá tirar todo aquello que no se use o se encuentre roto. La idea es desprenderse de todo elemento material que no sirva o aporte algo positivo, para evitar el estancamiento.

El palo santo purifica el ambiente Freepik

El objetivo es tener la casa ordenada y pulcra, para luego comenzar con la purificación energética. El proceso concluye con la quema de sahumerios, palo santo y hierbas que contribuyan con la buena energía del ambiente.

Ritual de la vela de purificación

Esta práctica ayuda a reflexionar sobre aquello que se desea dejar atrás. Consiste en prender una vela blanca y anotar en una hoja de papel aquellos hábitos, preocupaciones o situaciones que se quieren superar. Seguido de esto es posible realizar agradecimientos por los aprendizajes o experiencias vividas en los últimos meses. Se puede quemar este papel y en otro, escribir los deseos para el nuevo ciclo que comienza con este solsticio.

Baño de sal

Los baños de sal son considerados rituales de purificación y descanso, que pueden traer también ciertos beneficios para la relajación muscular. Para realizarlo, se utilizan sales marinas o sales de Epsom. Algunas personas las suman a su baño de inmersión mientras que otras las frotan sobre su cuerpo durante una ducha caliente. Se cree que ayuda a liberar tensiones acumuladas y generar una sensación de bienestar físico y emocional que favorece el inicio de una nueva etapa.

Ritual de siembra

Este rito consiste en plantar una semilla por cada deseo o proyecto que se desea manifestar en el futuro. Es importante tener en cuenta que se trata de procesos que pueden demorar tiempo, tal como el crecimiento de una nueva planta. Esta práctica ayuda a conectar con la energía de paciencia, dedicación y esfuerzo sostenido en el tiempo.

Ritual de fuego

El fuego ha sido un elemento protagonista en muchas celebraciones o ritos asociados al solsticio. Una de las prácticas más difundidas consiste en escribir en un papel aquellos hábitos, emociones o situaciones que se desean dejar atrás. En una fogata, se deberán quemar cuidadosamente estas hojas, como un gesto simbólico de transformación.