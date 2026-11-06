¿Es feriado el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina?

La visita del papa León XIV a la Argentina moviliza al país y genera un esquema especial de feriados para permitir la asistencia de los fieles a las actividades programadas.

El Gobierno nacional oficializó el cronograma de descanso administrativo y laboral que acompaña la estadía del Sumo Pontífice, quien llega el domingo 8 de noviembre y parte el miércoles 11. La medida busca garantizar que la población acceda a los encuentros con el líder de la Iglesia Católica en un recorrido que incluye a Buenos Aires, Córdoba y Luján. El presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita oficial y todas las actividades institucionales y protocolares vinculadas con el arribo de León XIV.

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre (Fuente: Instagram/@vaticannews.es)

El esquema de feriados comienza el lunes 9 de noviembre con una jornada establecida para todo el territorio nacional. Posteriormente, la administración oficial dispuso que el martes 10 la medida rija únicamente para la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 el feriado alcanza exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

El Papa, nacido en Estados Unidos y ciudadano peruano, aterriza en el país el domingo 8 a las 16.30, tras un breve paso por Uruguay. Su primera actividad consiste en un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego, se traslada a la Casa Rosada para su primer encuentro con el presidente Javier Milei.

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La agenda del lunes 9 de noviembre

El lunes 9 de noviembre marca el inicio de las actividades públicas masivas. A las 9.15, el Papa visita el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde mantiene un encuentro con el personal de servicio y los huéspedes. En este evento, Abel Pintos encabeza el momento musical junto al coro de la institución. Más tarde, a las 11.30, se desarrolla una misa en el Monumento de los Españoles con la participación musical de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei. Por la tarde, a las 16.30, el Sumo Pontífice preside un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde actúa el salteño Agustín Day. El día cierra con una agenda reservada para miembros del clero.

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La agenda del martes 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre, la comitiva papal se traslada a la provincia de Córdoba. El arribo ocurre a las 9, con una misa programada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. En este acto participan Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae. Durante la noche, el Papa regresa a Buenos Aires para reunirse con los jóvenes en el Monumento de los Españoles a las 20.15. Este encuentro cuenta con el acompañamiento de Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, además de la presencia de figuras como Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

La agenda del miércoles 11 de noviembre

El miércoles 11, última jornada de la visita, comienza con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, se celebra la Santa Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, evento que concentra la mayor expectativa de concurrencia. Luciano Pereyra es el artista principal convocado para este cierre, acompañado por los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa. Finalmente, a las 13.30, se lleva a cabo la ceremonia de despedida en el aeropuerto, desde donde el Papa emprende su viaje hacia Perú. Esta planificación busca ordenar el flujo de personas en cada punto estratégico de la visita papal, otorgando prioridad a la seguridad y al acceso de los ciudadanos en los días de asueto. La disposición del Gobierno permite que la movilidad se reduzca durante las jornadas de mayor afluencia, facilitando el traslado de los fieles hacia los centros de oración y encuentro que el Sumo Pontífice visita en su recorrido oficial por territorio argentino.

Los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

Mes Fecha Nombre del feriado Noviembre Lunes 9 de noviembre Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Martes 10 de noviembre Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina Noviembre Miércoles 11 de noviembre Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.