“Es una zona arrasada”: el drama de un productor ganadero afectado por los incendios en Córdoba

CÓRDOBA.- “El panorama es patético. Las llamas no han dejado nada. Es desastroso lo que pasa. Es difícil recuperar todo. La situación es muy compleja”, dice Guillermo Sienra, productor y propietario de un campo en Chuña Huasi, en el departamento Sobremonte en el norte provincial. Desde el viernes pasado, se registran incendios en toda la zona. El viento cambiante, la aridez del área, la sequía prolongada y el calor complican las tareas de extinción de los bomberos.

Sienra es dueño, desde hace 13 años, de 1350 hectáreas que están divididas en 26 potreros con aguadas. “Para poder subsistir en esta zona se requiere una cabeza de ganado cada cuatro o cinco hectáreas –continúa ante LA NACIÓN–. En tres días desapareció todo. Se quemó. Queda la casa y dos potreros al lado del camino, donde hay algunos animales”.

Cuatro departamentos del norte cordobés son azotados por las llamas desde el viernes

De las 450 cabezas de cría que tiene, buena parte, relata, “anda deambulando en un paisaje totalmente quemado”. Ante el fuego, los dueños de los animales los liberan o es el mismo ganado el que, asustado, huye de la zona. Sienra aún no tiene un cálculo cierto de cuántas vacas murieron en los incendios.

“Estuve media vida para juntar e invertir acá. La ecuación económica de un campo de cría en esta zona es muy complicada. No solo hablo por mí. En el norte de Córdoba la ganadería de cría es lo que funciona. La gente que vive acá está desde siempre. Y situaciones como esta, hace que muchos se vayan. No tienen opciones”, explica.

Sienra estima que para reconstruir el perímetro del alambrado de su campo –destruido por el fuego– se requieren unos $13 millones. “Si no llega la provincia con una ayuda importante, poniendo mucha plata en alimentos [para los animales], y en la reconstrucción, no se salvará nada. No quedó ni un poste, ni una línea en pie. No tiene que ser una colaboración declamativa, sino muchos recursos”, insiste. Y repite: “No hay cómo hacer la inversión que se necesita. La rentabilidad no lo permite. Tiene que intervenir la provincia”.

Operativos

El incendio azota a cuatro departamentos. Hoy, los bomberos trabajan intensamente en Tulumba y Sobremonte, y mantienen la coordinación de las acciones desde las bases operativas de San José de la Dormida y Caminiaga.

Hay despliegue de fuerzas sobre los parajes de Churqui Cañada, Pico Huasi y Los Sauces. También, en Chuña Huasi y en el cruce de las rutas 18 y 21. Mientras, se preparan dotaciones que se dirigirán a La Colorada. Cuatro aviones hidrantes colaboran en los diferentes puntos afectados por las llamas.

El ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, recorrió las zonas de Churqui Cañada, Santa Elena y Rayo Cortado. En Caminiaga, se reunió con los integrantes de la base operativa.

Para las próximas horas, se esperan un aumento de la velocidad del viento del norte con ráfagas que llegarían a los entre 45 y 50 kilómetros por hora y ascenso de temperatura, dijo el director de Defensa Civil, Diego Concha.

Las llamas arrasaron con alambrados, postes, tendido eléctrico y toda la vegetación

Sienra señala, por la rotación del viento, en su campo, el fuego “entró por tres lados diferentes”. “Lo que estamos viviendo es gravísimo. La gente con más antigüedad en campos está pensando en irse, en sacar la hacienda. Llevará muchos meses alambrar y reconstruir la flora llevará años. Es una zona arrasada”, agrega.

Según informó el gobierno provincial, personal técnico del Ministerio de Agricultura comenzó a contactarse con los productores radicados en la región para relevar los daños. Ya se convocó a los integrantes de la denominada Mesa Interinstitucional, que fue creada el año pasado cuando se generaron en aquel momento los incendios en la región.

Mañana, los técnicos estarán en Churqui Cañada y Caminiaga y pasado mañana, en San Pedro Norte, San José de la Dormida y Villa de María de Río Seco. Luego del relevamiento de afectación y carga de los datos, se confeccionarán los listados de productores, sus respectivas pérdidas, y comenzarán las acciones de ayuda.