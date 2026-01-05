Alerta por el alto riesgo de incendios en la provincia de Córdoba.

La provincia de Córdoba está en alerta. A través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil local se advirtió que el riesgo de incendios forestales es extremo en toda la provincia para este lunes.

La presencia de vientos de mediana intensidad y la baja humedad relativa ambiente generarán las condiciones propicias para el desarrollo y la propagación de focos ígneos, por lo que las autoridades solicitaron a vecinos y turistas extremar los recaudos.

En ese sentido, el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, pidió evitar hacer fuego en lugares no permitidos y recordó la importancia de dar aviso inmediato ante la detección de cualquier columna de humo, a fin de permitir una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Los antecedentes en el primer trimestre de 2025

Durante los primeros tres meses del último año, Córdoba registró 39 incendios forestales, que afectaron una superficie total de 868 hectáreas.

El mes más crítico fue enero, con 22 eventos y 461 hectáreas quemadas. En febrero se reportaron 15 incendios, con una superficie afectada de 380 hectáreas. En marzo, se redujeron a 2 incendios y 27 hectáreas dañadas, de acuerdo al relevamiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (Idecor).

Entre los departamentos más afectados estuvieron Unión, Marcos Juárez y San Justo (86 ha). El impacto también se midió en términos de propiedad, con 65 parcelas involucradas. La mayoría de los incendios afectaron áreas clasificadas como pasturas (347 hectáreas), matorrales (274 ha), cultivos (145 ha) y cobertura de monte (75 ha).

Dónde llamar en caso de humo o incendio