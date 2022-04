Escuelas bonaerenses: cómo reaccionaron alumnos y docentes en el primer día con barbijo optativo en las aulas

LA PLATA.– El barbijo persiste. Pese al anuncio de la gobernación bonaerense de que ya no es obligatorio el uso del tapabocas, que se había adoptado al inicio de la pandemia para frenar la transmisión del Covid-19, los estudiantes, los docentes y los directivos aún los llevan a las escuelas.

El miedo a contagiarse la enfermedad no parece haberse disipado, tras dos años de la llegada del nuevo coronavirus. Y si bien ahora el barbijo es optativo, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, todavía recomienda su uso. Según observó LA NACION durante una recorrida, por el momento la comunidad educativa, que padeció los contagios, la falta de presencialidad y la distancia social impuesta durante la pandemia, no abandona el tapabocas.

“Yo me contagie acá, trabajando. No me lo saco dentro de las aulas, que son pequeñas y tienen treinta chicos como mínimo. Nos tenemos que seguir cuidando y cuidar a los alumnos”, expresó Celina, miembro del cuerpo docente de la Escuela Primaria N° 92 de Gonnet.

“No me lo voy a sacar. Mi hermano murió de Covid y aún tenemos miedo”, dijo Lidia, preceptora en el Normal N° 1 de la Plata.

El gobierno de la provincia quiso llevar tranquilidad a la población. Informó que se registran diez semanas de contagios en baja y que el 95% de la población está inmunizada con al menos una dosis.

El ministro Kreplak señaló que “desde el pico que ocurrió hace 10 semanas, cuando teníamos 44.000 casos por día en la provincia, pasamos a tener menos de 800 diarios. Estamos cerca del 1,8% de lo que fue nuestro pico”.

El funcionario agregó: “Tenemos muy pocas internaciones por Covid en todo el sistema de salud y más del 95% de la población comenzó con la vacunación”. Destacó también “el trabajo muy fuerte realizado en materia escolar”, debido a que “tenemos más del 80% de los niños de 3 a 11 años y más del 90% de los adolescentes con la primera dosis”.

A la vez, señaló que a pesar de que comenzaron las clases de manera presencial hace un mes, los contagios siguieron reduciéndose y, aunque “se vio un brote de gripe que todavía continúa, dejó de aumentar y no tiene demasiada tensión en el sistema de internaciones”.

Precaución

“Acá a la escuela no llegó ninguna información oficial para que se deje de usar barbijo”, dijo Celina, desde la escuela de Gonnet. “Además del Covid, hay muchos casos de gripe A o influenza, que son sumamente contagiosos”, afirmó la docente.

“Acá todo el mundo anda con barbijo. Yo no me lo voy a sacar. Prefiero andar con barbijo porque me pesqué dos veces Covid. Una en 2021 y otra en 2022″, expresó Flavia, encargada del buffet del Normal N°1 de La Plata. “Estoy más tranquila con el barbijo”, expresó Carolina, docente de la misma escuela. “A la escuela no llegó ninguna instrucción. Es molesto, pero todavía se usa”, dijo Natalie, también miembro del equipo docente.

Entre los alumnos, la reacción es dispar, pero todos llevan el tapabocas colocado. “No sabía que ahora es optativo. Yo lo voy a traer igual por precaución”, dijo Mateo, alumno de tercer año del nivel secundario. “Qué alivio que ya no sea obligatorio. Me he quedado fuera de clase por olvidarme el barbijo en casa”, indicó Rafael, compañero de Mateo.

Entre los estudiantes universitarios hay desconcierto, ya que aún se les exige el barbijo para ir a cursar. Así lo aseguró Agustina Iriarte, estudiante de odontología en la facultad local. “Nos tenemos que seguir cuidando”, consideró Eveling Urquiza, que estudia la misma carrera en esta capital.