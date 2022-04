“Smartphone pinky”: ¿el uso del celular provoca la deformación de un dedo?

El 29 de marzo la influencer argentina Daniela López (@dadatina) compartió en Instagram una foto de su dedo meñique levemente hundido y explicó que se debe al modo en que sostiene su celular. Minutos después de publicada la foto, comentó que estaba recibiendo muchos mensajes de seguidores con el mismo problema.

Fernanda Chamorro, una de ellos, publicó en su cuenta de Twitter: “Viendo historias de @dadatina en Instagram, conocí lo que es el “smartphone pinky”, una deformación que nos estamos haciendo en el dedo meñique por la forma de usar y atajar el teléfono. Me di cuenta que tengo la misma marca en el dedo izquierdo”.

La foto que subió a Instagram la influencer Daniela López Instagram @dadatina

Sin embargo, a pesar de la viralización de los comentarios y fotos de meñiques hundidos, los especialistas aseguran que no están recibiendo estos casos en sus consultorios y que no hay evidencia para relacionar esa condición con el uso del celular, aunque existen otros problemas vinculados al uso excesivo de los dispositivos móviles.

Xiomara Acosta, médica traumatóloga especialista en mano e integrante de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, explicó: “Es poco probable que la desviación que muestran en redes sea por el uso del celular. No hay ninguna evidencia científica que lo pruebe. Es importante que no se asusten y, ante cualquier duda o cambio que noten, consulten con un especialista y no se guíen por lo que ven en internet”.

Acosta advirtió que lo que sí puede generar el uso excesivo del celular es tendinitis. “Fundamentalmente, la tendinitis de De Quervain, que se produce en el primer compartimiento extensor de la muñeca y por la que los pacientes refieren dolor en el borde lateral de la muñeca. Este cuadro está relacionado con el uso excesivo de pulgar, que sucede en la rutina de varias profesiones y también al utilizar demasiado el celular. Otro problema que puede aparecer es el síndrome de túnel carpiano, que genera adormecimiento en los dedos de la mano, especialmente los tres primeros”, describió.

Sofía Ruso, una joven de 30 años, relató su experiencia a LA NACION: “Hace poco noté que tengo mi meñique hundido. Pienso que es por la forma en que agarro el celular porque lo apoyo siempre sobre el dedo meñique de la mano derecha. Me parece recómodo, lo hago de forma automática. A algunos de mis amigos también le pasa”. Ruso no consultó con ningún médico porque no pensó que fuera algo grave y lo asemejó con lo que le ha pasado en otro de sus dedos por agarrar mal la lapicera al escribir. “Uso mucho el celular, es mi forma de comunicarme. Tengo mis cuentas de banco, de e-mail, todo para la facultad y las redes sociales. Ahora el celular es una extensión de nuestra mano”, agregó.

En el cuello, también

Pero las manos no son las únicas que pueden sufrir las muchas horas que pasamos con el celular. “Lo que se conoce como text neck syndrome en inglés, el síndrome del cuello de mensaje de texto, es un conjunto de signos y síntomas que aparecen por la posición en la que uno manipula el celular, con una flexión extrema del cuello hacia adelante y con la cabeza inclinada para poder ver la pantalla. Esto genera principalmente contractura cervical y, de forma prolongada, puede generar una curva compensadora para poder mantener esta desviación de la curva cervical habitual, lo que sería tirar mucho los hombros para adelante”, sostuvo Federico Sartor, médico traumatólogo especialista en patología de columna del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.

Los especialistas recomiendan no usar el celular cuando uno está acostado por la mala postura que genera iStock

Sartor confirmó que las contracturas cervicales están siendo muy habituales en adolescentes y jóvenes que pasan muchas horas con el celular en la mano viendo series o tomando clases. “Según un estudio realizado en la población joven, hoy los chicos tienen el celular en sus manos durante casi la totalidad de su tiempo despiertos. Salvo una o dos horas, el resto del día, que son 12 o 14 horas, están viendo series, instagrameando o navegando en redes sociales. El uso es altísimo. Hemos tenido que indicar medicaciones bastante fuertes, cuellos ortopédicos y kinesiología para aliviar estas contracturas que pueden llevar a una degeneración de la espalda bastante grande”, contó el experto.

El citado estudio, publicado por la Revista Internacional de Medicina Comunitaria y Salud Pública (Ijcmph), mostró que es posible que los estudiantes adictos a sus smartphones presenten problemas musculoesqueléticos en el cuello y en la mano –predominantemente en el pulgar– que pueden ser a corto plazo inicialmente, pero derivar en una discapacidad a largo plazo.

Recomendaciones

Las recomendaciones de los especialistas para prevenir cualquier lesión provocada por el uso excesivo del celular se centran en reducir la cantidad de horas que pasamos usando los dispositivos digitales y adoptar buenas posturas.

“Lo importante es no hacer un uso excesivo. Tratar de no estar muchas horas, hacer descansos y tener buenas posiciones de la muñeca. En el caso de que aparezca algún dolor, hay que acudir a un profesional”, recomendó Acosta. “La peor de las posiciones para usar el celular es acostado en la cama porque a la flexión del cuello, que hace que llevemos la pera al esternón, se le suma el estar acostados. Entonces, con la posición de la almohada, es una sumatoria de posiciones incómodas”, concluyó Sartor.