“Espero paz, mucha paz”: la argentina seleccionada para llevarle la “ofrenda nacional” al Papa durante la misa en Luján

MENDOZA―. Hay duros obstáculos que vencer, siempre con fe y optimismo. Hay personas a las que ayudar, con alegría y convicción, y, si es necesario, hay que salir a buscarlas, como pidió el papa Francisco. Así vive el día a día Gladys Escudero, de 67 años, la mendocina colaboradora de Cáritas elegida para llevarle la ofrenda nacional a León XIV en su visita a la Argentina. La noticia la tomó por sorpresa y cree que se trata de una bendición. Sin duda, su destacada tarea de voluntariado con adultos mayores de barrios vulnerables caló hondo entre quienes tomaron la decisión de llamarla.

El encuentro con el Sumo Pontífice será durante la Santa Misa en la explanada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, durante la mañana del miércoles próximo, en medio de una celebración que, según se prevé, congregará a millones de personas.

En Cáritas, Escudero se dedica a la asistencia de adultos mayores Marcelo Aguilar - La Nación

Aunque es una incógnita cuál es el presente que le entregará a Su Santidad, Gladys lo vive con emoción y agradecimiento, entusiasmada con la idea de representar a su comunidad de la parroquia Virgen de los Pobres, del Barrio San Martín, en la ciudad de Mendoza.

“Es una bendición y una alegría inmensa, por todo el trabajo que hacemos con el equipo de voluntarios para los demás, para los que nos necesitan. No lo vivo como un reconocimiento individual, sino como la posibilidad de representar a tantas personas que forman parte de Cáritas, especialmente a nuestros adultos mayores, con quienes compartimos tanto amor, aprendizaje e historia”, expresó a LA NACION, a pocas horas de partir hacia Buenos Aires, en un parate de sus actividades con adultos mayores, con quienes confecciona cientos de banderas papales para repartir en escuelas.

Parte de los voluntarios de la sede de Cáritas de la parroquia Virgen de los Pobres, en el barrio San Martín Marcelo Aguilar - La Nación

“No sé aún cómo será la ofrenda; allá me dirán; solamente me han notificado que llevo la ofrenda a nivel nacional, ya que nuestra parroquia en Mendoza ha sido elegida. Es un orgullo. Nunca me voy a olvidar de esta bendición recibida de nuestro padre Dios. Por lo pronto, ya tengo el QR para estar ahí”, contó.

La tarea con los adultos mayores es lo que la motiva a no claudicar en la asistencia activa. Es un tipo de actividad que comenzó después de la pandemia. “Al principio acompañábamos a las diferentes necesidades de la comunidad, pero después del Covid vimos que los más necesitados eran los adultos mayores; eran los más desprotegidos que teníamos. Entonces, comenzamos a trabajar con ellos, a acompañarlos, a buscarlos, a salir al encuentro, porque tampoco es estar ahí esperando que vengan a ver qué es lo que están necesitando, sino que nosotros salimos al encuentro de ellos”, explica.

"Después del Covid vimos que los más necesitados eran los adultos mayores", cuenta Galdys Marcelo Aguilar - La Nación

El grupo con el que colabora supera los 60 beneficiarios, a quienes no solamente se les entrega un bolsón solidario, sino que se les brinda compañía frente a la soledad, así como formación espiritual y pastoral. “Cubrimos una necesidad; ellos realmente se sienten solos. Por eso, el equipo va a su casa, ve cuáles son sus necesidades, charla con ellos, les lleva la comunión, los acompaña y los está integrando a la comunidad con distintas actividades como huertas o actos escolares. Es una forma de darles dignidad a esos abuelos que tanto nos necesitan, pero que también siempre están pendientes de ayudar en alguna causa”, apuntó Gladys.

Ella siempre recuerda el trabajo a destajo por los más vulnerables del reconocido sacerdote jesuita José María “Macuca” Llorens, quien les enseñó a trabajar en comunidad y en cooperativas, sobre todo para transformar el basural de la zona en un barrio populoso, como el San Martín.

“Dios me ha sorprendido, primero con la enfermedad”

Gladys siempre le puso el cuerpo a la vida, a pesar de las adversidades. Desde chica, viviendo en el mismo barrio, logró estudiar y recibirse de profesora de Educación Física. Hoy, ya jubilada, le toca dar una nueva pelea. Está en tratamiento contra un cáncer de mama que le diagnosticaron meses atrás, por lo que transita la enfermedad con atención, pero, sobre todo, con entereza y resiliencia.

Siempre recuerda el trabajo por los más vulnerables del reconocido sacerdote jesuita José María “Macuca” Llorens Marcelo Aguilar - La Nación

“Este año Dios me ha sorprendido, primero con la enfermedad. Estoy en tratamiento y lo transito con muchísima fe en que voy a salir. Por otro lado, me ha sorprendido con esta bendición de estar cerca del Papa, en representación de toda una comunidad que lo vive con júbilo y muchas expectativas. Es muy fuerte que nos hayan elegido a nosotros, de la parroquia Virgen de los Pobres y del barrio San Martín”, se entusiasma Gladys, que no ve la hora de estar presente en la celebración de Luján.

Se muestra ansiosa por ver a León XIV y también por escuchar su mensaje a los fieles. Está convencida de que llegarán palabras de aliento. “Espero paz, mucha paz”, dice, entusiasmada con que se dejen atrás las grietas y con lograr un país en comunión.

“Lo que necesitamos es que los argentinos nos unamos para hacer el bien, para ver todas estas realidades y necesidades que tenemos. Esperamos que el Papa nos traiga mucha bendición, mucha paz, solidaridad y dignificación; eso es lo que más necesitamos, vemos y esperamos. Creo que esta venida nos va a traer mucha paz y tranquilidad y va a hacer que nos unamos para el bien de nuestra Argentina”, sostiene.

A la espera del Sumo Pontífice, la organización que representa Gladys también se muestra esperanzada. “Como familia de Cáritas, le abrimos con calidez y entusiasmo las puertas de nuestra casa, de nuestras parroquias, centros comunitarios y de cada espacio donde nuestros voluntarios brindan día a día su servicio solidario. Sabemos que su presencia y su mensaje animarán nuestra fe y renovarán nuestro compromiso con los hermanos más vulnerables y excluidos de la sociedad”, señaló en un comunicado la reconocida organización de la Iglesia Católica, que trabaja desde hace 70 años para dar respuesta a las problemáticas sociales que derivan de la pobreza.

“Celebramos su visita y la esperamos con el corazón abierto, como él mismo nos pide: que este viaje sea una ocasión para encontrarnos con el otro. Es lo que hacemos cada día en Cáritas, en cada barrio y en cada rincón del país. Te esperamos, León”, expresó la organización en otro comunicado, haciendo un llamado a todos los fieles a sumarse al encuentro con el Papa en las distintas actividades de su histórica gira.