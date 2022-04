“Esquiar en abril”: la inédita postal que asombró a todos en el Cerro Catedral

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Si disfrutar de un chapuzón en el lago Nahuel Huapi en julio o agosto parece una escena de ciencia ficción, algo similar sucede con la frase “esquiar en abril”. Sin embargo, en una jornada histórica, cientos de locales y turistas se deleitaron hoy con la nieve en el cerro Catedral. El clima soleado y sin viento acompañó la inédita postal y el entusiasmo de los esquiadores.

“No recordamos antecedentes, ni acá ni en ningún centro de esquí de Sudamérica”, afirman desde Catedral Alta Patagonia, la empresa concesionaria del cerro. Gracias a las nevadas de los últimos días y luego del trabajo que las máquinas pisa-pista hicieron durante toda la noche de ayer, se habilitó una pista en el sector de Lynch. Así, hoy y mañana, unos 600 esquiadores y snowboardistas podrán disfrutar de las primeras bajadas.

“La verdad es que no tengo recuerdo de una nevada tan importante en el mes de abril. Entre todos fuimos jugando con la idea de abrir alguna pista para esquiar y algo que comenzó como una broma terminó siendo una realidad. El equipo no dudó en poner manos a la obra y ofrecer una experiencia única para aquellos que quieren hacer una bajada en abril”, afirmó Matías Marcaccini, gerente de Montaña de Catedral.

Pensado para esquiadores de nivel intermedio o avanzado y con un cupo máximo de 300 personas por día, el ascenso se hace a través de las telesillas Séxtuple y Lynch, y es exclusivo para quienes obtengan el pase “Promo Esquí Abril”, que el centro promociona en las redes sociales.

Una postal inusual Gentileza - Catedral Alta Patagonia

Las nevadas de principios de esta semana entusiasmaron a los amantes de este deporte, que tuvieron una temporada para el olvido en 2021 debido a las escasas precipitaciones. A pesar de las advertencias que rigen desde el martes pasado, muchos incluso salieron con sus tablas a buscar nieve fresca.

Advertencias

Hoy, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Club Andino Bariloche indicaron en un comunicado que, momentáneamente y por razones de seguridad, no se recomienda realizar esquí de travesía en la montaña. “Tras las últimas nevadas que acumularon una gran cantidad de nieve en algunos sectores de montaña, la falta de estabilidad de la misma y ante la presencia de personas realizando actividades como el esquí de travesía, se aclara que aún no se encuentran dadas las condiciones de seguridad mínimas para este tipo de práctica invernal”, advirtieron. Agregaron que el Registro de Esquí de Travesía no está habilitado por el momento.

Turistas y locales aprovecharon el día de sol para esquiar Gentileza - Catedral Alta Patagonia

En tanto, desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informaron hoy que por la acumulación de nieve, hielo y ramas en algunos senderos de trekking, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso las sendas que conducen al refugio Frey, en el cerro Catedral, y la de Península Quetrihué, en Villa La Angostura.

La senda que comienza en la base del Catedral y que lleva a Frey estaba cerrada desde el miércoles pasado, cuando comenzó un operativo de búsqueda de un joven de 29 años que trabajaba en el refugio. Ayer, el cuerpo de Manuel Benítez fue encontrado cerca de las 13 por rescatistas de Gendarmería Nacional, del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche.

El joven había iniciado el camino hacia Frey el martes pasado, porque debía relevar a un compañero, y, tras ser sorprendido por una tormenta, nunca llegó a destino. El operativo de búsqueda, que incluyó la participación de casi 30 personas, había conseguido localizar algunas pertenencias de Benítez un kilómetro antes del refugio.

Gentileza - Catedral Alta Patagonia

Finalmente, su cuerpo fue hallado a menos de 500 metros del refugio, enterrado bajo la nieve. Lograron localizarlo con sondas, que son las mismas que se usan para el rescate de personas en avalanchas. Benítez no tenía experiencia en montaña y se cree que murió por hipotermia.