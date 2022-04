Estupor en Quilmes: detuvieron a un empleado de un colegio por un caso de abuso sexual

Los padres de alumnos del Instituto Benito González de Bernal, en la localidad bonaerense de Quilmes, continúan reunidos en la puerta del establecimiento ubicado en Viejo Bueno al 1200. Están indignados por el supuesto abuso a una chica de nueve años por parte de quien sería el hijo de la propietaria del colegio, que es mayor de edad. También están preocupados por la escolaridad de sus hijos. Ahora esta primaria está cerrada y no saben cuándo volverá a abrir sus puertas porque, además del acusado, como señalan, la Justicia debería interrogar a todos los docentes y temen que otros niños hayan sido abusados.

Ahora la causa la lleva la Unidad Funcional de Instrucción Nº8, que está a cargo del fiscal Alejandro Ruggeri, quien pidió la detención del acusado, que se desempeña como empleado administrativo, por el delito abuso sexual gravemente ultrajante. Finalmente, esta tarde el hombre fue aprehendido.

🏫 Tras una denuncia de abuso sexual a una menor en un colegio de Bernal, padres de alumnos exigieron una respuesta por parte de los directivos.



LA NACION accedió a un audio de WhatsApp que envió al grupo general de padres la madre de otra alumna. La mujer, a partir de la difusión del hecho, le preguntó a su hija si conocía al supuesto abusador. La chica le relató que sí y que le pedía a las alumnas que le abrieran la puerta a sus compañeras cuando estaban adentro de los cubículos del baño y al mismo tiempo les decía que no le dijeran nada a “la seño”. En el audio la niña describe al acusado como el “nene malo”.

Instituto Benito Gonzalez en Bernal Oeste. Padres denunciaron un caso de abuso de una alumna por el contador del colegio Gerardo Viercovich

Los padres desconfían de todos. Algunos piden que renuncien todo el plantel docente y los directivos, mientras que otras voces son más calmas. Están deliberando en qué organismo pueden dejar algún tipo de denuncia formal para que se intervenga la escuela. Eso sí, la gran mayoría cree que la dueña de la institución hacia la vista gorda frente a las conductas inapropiadas de su hijo. Mientras tanto, otro grupo pequeño de padres promovía la idea de cortar la Avenida Calchquí. Algo que hasta el momento no ocurrió.

LA NACION consultó a la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), y señalaron que los padres deben acudir con su reclamo a la Jefatura Regional Nº4 de la Dirección de Educación de Gestión Privada.

“Dicen que las maestras no dejaban ir al baño a los alumnos en horario de clases porque estaba el tipo este. Esto quiere decir que los docentes desconfiaban de él o que algo sabían, por eso creo que ellos también deberían ser indagados. No confiamos en nadie, esperamos que las autoridades intervengan, por ahora no apareció nadie”, señala Joel Céspedes, padre de dos alumnos de cinco y siete años que cursan en la institución.

Él describe al acusado como un “tipo raro” que siempre fumaba adentro de la escuela. “El tipo hacía lo que quería, porque era el hijo de la dueña”, dice Céspedes.

Joel Céspedes, padre de dos alumnos de cinco y siete años que cursan en la institución. Gerardo Viercovich

La reconstrucción cronológica que hacen los padres del hecho es que la chica habría sido abusada el viernes pasado y recién el martes la madre radicó la denuncia. Según los padres que estaban en la puerta de la escuela, la madre le informó a la directora que había denunciado el hecho, pero ella no le habría dado importancia y frente a su inacción y la presencia de un posible abusador dentro del colegio decidió transmitirle su preocupación al resto de los padres. Y eso generó la masiva convocatoria que se vio ayer y que culminó con fuertes incidentes entre los padres y la policía bonaerense.

“Con mi nene habló un montón y él me dijo que nunca tuvo contacto con este tipo. Además del abuso, ahora tampoco sabemos cuándo van a volver a tener clases, porque no sé si había docentes que sabían algo y, por otro lado, la madre del supuesto abusador es la dueña del colegio. Entonces, no sé cómo se va a resolver esta situación”, lamenta Micaela Foloñez, cuyo hijo de siete años asiste al colegio.

“El panorama es desastroso. Si la dueña apañaba las conductas de su hijo estamos en una situación sin salida. Ningún padre va a querer dejar a su hijo en esta escuela y pagarle una cuota a ella. Por otro lado, muchos padres piensan que los docentes tendrían que haber denunciado las conductas inapropiadas del tipo. No sé, tal vez nunca lo vieron o nunca se animaron a denunciar, habrá que investigar”, dice Roxana, la madre de un alumno de seis años.