¿Estafa o no? ¿Puede la terapia de oxígeno hiperbárico ayudarte a vivir más tiempo?

NUEVA YORK.- Olvidate de la crioterapia a temperaturas bajo cero, las cuevas de sal del Himalaya y los saunas infrarrojos. El último dispositivo de alta gama y tecnología avanzada que cautiva al mundo del bienestar parece ser la cámara hiperbárica.

Originalmente utilizada para tratar enfermedades pulmonares y la enfermedad por descompresión en buzos, la terapia de oxígeno hiperbárico reapareció en los últimos años como un tratamiento de bienestar de lujo. Sus defensores aseguran que respirar oxígeno puro en una cámara presurizada puede mejorar la capacidad cerebral, prevenir el envejecimiento de la piel y aumentar la longevidad , pero esas afirmaciones no están respaldadas por investigaciones sólidas.

Las búsquedas sobre oxígeno hiperbárico crecieron en los últimos cinco años y los dispositivos —que van desde grandes cámaras rígidas hasta “bolsas” blandas— se venden en internet por miles de dólares, lo que permite que los consumidores prueben la “HBOT” en sus casas. Atletas como LeBron James, Novak Djokovic y Michael Phelps dijeron que los ayuda a recuperarse, y los llamados biohackers Bryan Johnson y Gary Brecka también la promocionan.

Sin embargo, una serie de incidentes alarmantes en clínicas privadas encendió señales de alerta, y los investigadores advierten que su trabajo está siendo usado para justificar afirmaciones infundadas sobre bienestar y longevidad.“Usar el término ‘bienestar’ le da legitimidad a cosas que no están probadas”, dijo Shai Efrati, jefe del Centro Sagol de Medicina e Investigación Hiperbárica del Centro Médico Shamir, en Israel. “Y no solo eso: también es peligroso”.

¿Qué es la terapia hiperbárica?

El oxígeno presurizado se usa para tratar enfermedades desde hace cientos de años y, desde la década de 1960, se aplica en lesiones por radiación derivadas de tratamientos oncológicos, intoxicación por monóxido de carbono y ciertas heridas. El mecanismo es simple: la presión ayuda a forzar más oxígeno hacia los pulmones y al torrente sanguíneo, para que llegue a las células, explicó Anders Kjellberg, jefe de la unidad hiperbárica del Hospital Universitario Karolinska, en Suecia.

Cuando la sangre rica en oxígeno llega a los tejidos dañados, estos responden generando nuevos vasos sanguíneos y células. El proceso también estimula células madre que contribuyen a reparar el tejido.

Las personas con afecciones como la enfermedad por descompresión o la intoxicación por monóxido de carbono pueden necesitar solo una sesión en un hospital o centro de medicina hiperbárica, señaló Kjellberg. Pero para cicatrización de heridas, los pacientes suelen requerir entre 30 y 40 sesiones diarias de una hora o más.

LeBron James haciendo su tratamiento de biohacking en una cámara hiperbárica Business insider

¿Funciona como tratamiento de bienestar?

La investigación sobre la terapia hiperbárica con fines de bienestar todavía está en una etapa muy inicial, dijo Kinjal Sethuraman, directora médica del Centro de Medicina Hiperbárica y de Buceo del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

Muchas de las afirmaciones —mejorar la cognición, la piel y la longevidad— provienen de unos pocos estudios recientes publicados por Efrati y su equipo. Pero esos resultados están siendo interpretados de manera totalmente exagerada, advirtió el propio Efrati.

Por ejemplo, su laboratorio publicó en 2020 un estudio con 35 adultos que mostró que la terapia hiperbárica mejoraba dos indicadores clave del envejecimiento en células del sistema inmune: aumentaba la longitud de los telómeros y reducía las dañinas “células zombis”. Pero eso no significa que esas personas vayan a vivir más tiempo, aclaró. “Jamás usaría la palabra longevidad”.

Otros trabajos de su grupo encontraron que la terapia hiperbárica mejoraba la función cognitiva en adultos mayores, aumentaba el VO2 máximo y elevaba la densidad de colágeno en la piel.

De todos modos, Efrati advirtió que se trató de estudios pequeños, hechos bajo condiciones estrictas que serían difíciles o imposibles de replicar con equipos de uso comercial. En su investigación, los participantes realizaron cinco sesiones semanales de 90 minutos durante tres meses, respirando oxígeno al 100% en cámaras de acero. No hay motivos para creer que un protocolo distinto dé los mismos resultados, agregó, y calificó a las cámaras blandas como “sacos llenos de aire”.

Además, todos estos estudios son preliminares y algunos se hicieron solo en cultivos celulares, no en personas, señaló Sethuraman. Incluso siguiendo exactamente el protocolo de Efrati, dijo, no es seguro que se obtengan los mismos resultados.

La conocida cámara hiperbárica se emplea en nuevas patologías y también para el bienestar Nora Bär - LA NACION

¿Es seguro?

En 2025, el dueño de una clínica de salud y un niño de 5 años murieron en incidentes separados cuando las cámaras de oxígeno se incendiaron. En el caso del menor, tres empleados fueron acusados de ignorar los protocolos de seguridad y enfrentaron cargos por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

Los equipos de terapia hiperbárica con uso médico deben estar aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés), pero las clínicas que los ofrecen para mejorar el rendimiento, retrasar el envejecimiento o aumentar la longevidad no necesitan esa aprobación. (Algunos estados tienen requisitos adicionales.) Sethuraman recomendó acudir únicamente a centros acreditados por la Undersea and Hyperbaric Medical Society, que fija los estándares de la práctica.

“La cámara no inicia incendios, pero los alimenta”, dijo Erika Jordan, fundadora y directora del Hyperbaric Healing Treatment Center, en Florida. Su centro exige que los pacientes eliminen todo rastro de perfume, lociones o desodorantes y que usen ropa de algodón para evitar chispas estáticas.

La terapia hiperbárica también puede no ser segura para personas con ciertas enfermedades, señaló Kjellberg, como algunos problemas pulmonares, del oído interno o cardíacos. Si vas a probarla, hacelo bajo supervisión médica, recomendó Efrati.

“Si no tenés un médico a cargo, con una licencia que pueda perder si algo sale mal, no vayas”, dijo.

¿Son las cámaras hiperbáricas una estafa?

La terapia de oxígeno hiperbárico puede ser muy efectiva para ciertas lesiones, siempre que se realice en una cámara de acero aprobada por la FDA. Pero si esperás extender tu vida o mejorar tu piel en una cabina de plástico de una clínica comercial durante una hora, los expertos dicen que probablemente estés perdiendo tiempo y plata.

A menos que seas un atleta de élite que la use para acelerar la recuperación, es poco probable que veas un beneficio real. “En el deporte profesional, los márgenes son muy finos”, dijo Kjellberg. “Puede aportar algo, pero para la gente común bien podría ser solo tirar la plata”.

Y el costo de 60 sesiones hiperbáricas (US$6000 o más) quizá estaría mejor invertido en un entrenador personal.