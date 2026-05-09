“Les mando amor desde el mar”: el chef del barco del brote de hantavirus contó que no hay nuevos infectados a bordo

Con la esperanza puesta en desembarcar dentro de dos días en la isla de Gran Canaria, Khabir Moraes, uno de los chefs del MV Hondius, le agradeció a sus seguidores en redes sociales que se hayan preocupado y “rezado” por él y por los tripulantes del crucero polar en el que se desató un brote de hantavirus que le costó la vida a tres personas y enfermó a una decena de pasajeros.

Originario del estado de Goa, que fue colonia portuguesa en India, Moraes reveló en las últimas horas cómo es la vida a bordo del crucero polar: “No hay más contagios [de hantavirus]. Estamos en excelentes manos, con tres nuevos médicos y un representante de la Organización Mundial de la Salud”.

No fue el único posteo que hizo uno de los responsables de la cocina del MV Hondius, desde que partió de Ushuaia el 1° de abril pasado. Ya había mostrado algunas postales de su vida laboral a bordo, como la presentación de los platos que integran el menú del barco: desde risottos, tortillas de papas y egg korma [un plato tradicional de su país] hasta suculentas paellas.

El crucero MV Hondius permaneció tres días fondeado frente a Cabo Verde, donde solo fueron evacuados tres infectados por hantavirus - - AFP

Moraes también mostró cómo prepara las langostas de roca, que fueron pescadas en la isla Tristán Da Cunha, una de las escalas del periplo entre Ushuaia y Cabo Verde, donde por el brote de hantavirus no concluyó el viaje como inicialmente estaba previsto.

La nave estuvo fondeada tres días frente a Praia, la capital de Cabo Verde, donde no les autorizaron desembarcar a todos los pasajeros. Solo pudieron descender los que estaban enfermos y fueron trasladados en aviones acondicionados especialmente. De Cabo Verde partieron dos vuelos: uno con dos pasajeros neerlandeses hacia Países Bajos y otro, con una sola persona, hacia Alemania, que quedó internada en el Hospital Universitario de Düsseldorf, donde cumple aislamiento por el virus.

Parte de la tripulación del MV Hondius cenó antes de partir de Ushuaia en un restaurante cercano al puerto fueguino

Tristán Da Cunha fue el puerto anterior a la isla de Santa Elena, donde sí desembarcaron unos 30 pasajeros que luego siguieron viaje en avión. Entre esos viajeros, se contaban una turista neerlandesa, ya delicada de salud, y el cuerpo de su esposo, uno de los dos que murió a bordo. La mujer viajó a Johannesburgo y falleció cuando intentaba volar hacia Países Bajos. Esta situación derivó en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzara en los últimos días a tratar de identificar a los pasajeros de ese servicio aéreo para evitar un nuevo brote de hantavirus.

“Estamos enfocados”

“Sus rezos y mensajes significaron mucho para mí durante este tiempo [en alusión a la situación sanitaria del crucero]. Somos positivos y estamos enfocados, yo aprecio profundamente a todas las personas que se preocuparon por nosotros [por la emergencia a bordo]. Les mando amor desde el mar”, posteó en Instagram, donde tiene casi 40.000 seguidores de todo el mundo.

Moraes trabaja desde 2012 para Oceanwide Expeditions, la naviera propietaria del crucero MV Hondius. Según cuenta en su cuenta de LinkedIn, ingresó en la compañía como “executive chef”y a los cuatro meses ascendió al puesto de “head chef”.

Pocas horas después de haber partido de Ushuaia, el 1° de abril pasado, Moares posteó una foto con la última cena que disfrutó con parte de la tripulación en un reconocido restaurante de la capital de Tierra del Fuego, La Estancia, ubicada cerca del puerto de cruceros y a dos cuadras del Museo Marítimo.

Casi todas las personas que respondieron al mensaje por el que Moraes agradece el acompañamiento se sorprendieron al enterarse que forma parte de la tripulación del MV Hondius, que se hizo mundialmente famoso por el brote de hantavirus. Sus seguidores le envían buenos augurios.