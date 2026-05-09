Qué se sabe del argentino a bordo del crucero varado por un brote de hantavirus

Luego de que se confirmara que hay un pasajero argentino en el crucero MV Hondius varado por un brote de hantavirus, la Cancillería argentina brindó información este sábado sobre su situación y su estado de salud. Por el momento se registraron al menos tres muertos y cinco casos confirmados, más tres sospechosos por la enfermedad.

En un comunicado publicado al mediodía, la cartera a cargo de Pablo Quirno señaló que sus funcionarios mantuvieron contacto directo con el ciudadano a bordo de la embarcación y que se conformó un comité de crisis integrado por la Cancillería, la Embajada Argentina en España, el Consulado Argentino en Tenerife y la Embajada Argentina en Países Bajos.

El comunicado de Cancillería sobre el ciudadano argentino a bordo del crucero MV Hondius

“En todo momento transmitió que se encontraba en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas”, expresaron. Tras ello, desde el comité evaluaron las alternativas para su desembarco y su aislamiento al ser el único argentino a bordo.

Por eso mismo definieron que sea trasladado en un vuelo sanitario fletado por el gobierno de Países Bajos para repatriar a sus ciudadanos y, una vez en territorio neerlandés, que cumpla la cuarentena correspondiente “bajo estricta atención médica preventiva”.

“Deseamos destacar el trabajo conjunto y articulado entre los distintos niveles del gobierno nacional, así como también extender un agradecimiento al Gobierno de los Países Bajos por su colaboración en la búsqueda de una solución para nuestro compatriota”, concluyeron.

El mensaje del canciller Pablo Quirno Captura

Tras ello, el canciller Quirno compartió el comunicado y dejó un mensaje en sus redes sociales. “Excelente trabajo coordinado entre nuestra red de Embajadas y Consulados. Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena”, afirmó.

Y sumó: “Quiero hacer también un agradecimiento especial al Gobierno de los Países Bajos por la colaboración y la preocupación por la salud de nuestro compatriota”.

Unas 150 personas permanecen a bordo del MV Hondius, que transportaba principalmente a pasajeros británicos, estadounidenses y españoles. Había zarpado desde la ciudad de Ushuaia a finales de marzo para luego visitar la península Antártica y las islas Georgias del Sur y Tristán de Cunha, algunas de las más remotas del planeta.

Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius, un crucero que lleva a casi 150 personas, frente a Cabo Verde Qasem Elhato - Qasem Elhato

Desde la OMS señalaron que se trata de la cepa Andes, presente en América Latina y la única donde se documentaron casos de contagio entre personas. Por el momento, hay tres víctimas mortales: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

El cruce entre el gobierno argentino y la OMS

El pasado jueves el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pidió a la Argentina que “reconsidere” su decisión de salir del organismo luego de que se confirmara el brote de hantavirus en la embarcación que partió de Ushuaia.

“Pienso que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, sostuvo en una conferencia de prensa.

El mismo pedido fue realizado a Estados Unidos, que se fue del organismo durante la administración de Donald Trump. En tanto, la Argentina se retiró de la OMS en abril de 2025 e hizo efectiva su salida un año después, en sintonía con la potencia norteamericana.

Javier Milei en Beverly Hills, California, en Estados Unidos PATRICK T. FALLON - AFP

Ese mismo jueves el Ministerio de Salud argentino le contestó a la OMS y sostuvo que su posición “no cambia”. “Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina“, publicaron en la red social X.

Ante los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, el Ministerio de Salud informó que mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, sostiene el intercambio de información con otros países y trabaja junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos. Anunciaron además que no se identificaron casos asociados en el país por el momento.