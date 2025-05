“Estamos buscando las zonas altas”: el sismo en el sur de Chile que obligó a evacuar un pequeño pueblo fueguino

“Es la primera vez que evacuamos de esta manera, pero estamos tranquilos. Acá estamos evacuando en este momento. Estamos hablando con los vecinos, están saliendo. Estamos coordinando con Prefectura, con la Policía, para que vayan saliendo y buscando las zonas altas, a modo preventivo”, relató Hugo, un vecino de Puerto Almanza, mientras ayudaba a los pobladores a abandonar la pequeña localidad costera sobre el Canal Beagle.

Puerto Almanza es un pequeño pueblo de pescadores ubicado a 75 kilómetros de Ushuaia, donde la vida gira en torno a la centolla y el turismo gastronómico. En el lugar, se estima que viven unas 100 personas.

A las 9.58, hora argentina, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile detectó un sismo de magnitud 7,5 con epicentro a 305 kilómetros al sur de Puerto Williams y a solo 10 kilómetros de profundidad.

Vistas de Puerto Almanza, pueblo austral de pescadores frente al canal del Beagle. Hernan Zenteno - La Nacion

La escasa profundidad amplificó su impacto en la superficie y encendió las alarmas tanto en Chile como en el extremo sur argentino. Por su cercanía al epicentro y su exposición al Canal Beagle, Puerto Almanza quedó en el centro de la escena y se activó un protocolo preventivo ante el riesgo de tsunami. Como allí no hay autoridades municipales, efectivos de Prefectura realizaron las evacuaciones casa por casa.

Desde un handy, con cortes constantes en la transmisión, un operador del Canal 16 de Emergencia Marítima de Chile intentaba dar instrucciones entre interferencias, ruido blanco y repeticiones que delataban la urgencia: “Existe una probabilidad de que se genere un tsunami en las costas de Puerto Williams. Aproximadamente 14.50 hora local”. Una proyección que hasta el cierre de esta nota no se había cumplido.

La voz metálica del operador iba enumerando las instrucciones con precisión quirúrgica: equiparse con chalecos salvavidas, reforzar amarras, mantenerse alejados de la costa, cerrar puertos y caletas. “Naves que se encuentren en zona de fiordos prepararse para zarpar hacia la zona de mayor profundidad, idealmente sobre los 150 metros”, repetía por radio.

“Te tengo que dejar, ya estamos evacuando”, decía con voz serena pero firme Lito Lavia, periodista y dueño del restaurante La Mesita de Almanza, en diálogo con LA NACIÓN. “Nos dijeron que en una hora más podría llegar el agua, así que nos vamos a evacuar. Acá, para cualquier lado que vas, tenés montaña. Rápido llegás a un desnivel de 40 o 50 metros”, explicó antes de cortar.

Diana Méndez, una de las vecinas de Puerto Almanza, indicó que si bien no hubo una obligación formal de evacuar, sí se recomendó a los residentes estar preparados y mantener informada a la familia.

“Vibraba la mesada de la cocina”

En Ushuaia, si bien no se dispuso una evacuación oficial, el movimiento sísmico también se sintió. “Nunca viví algo así en Ushuaia”, contó Florencia Osses, de 27 años. Y continuó: “Estaba durmiendo, me desperté porque sentí que temblaba. Vivo en un hostel y uno de los chicos me dijo que el agua de la pava se movía”.

Aunque la intensidad fue menor en Ushuaia, muchos vecinos sintieron el temblor y algunos decidieron autoevacuarse por precaución. “Lo que se sintió fue una vibración fuerte en la mesada de la cocina, temblaban las copas, las lámparas se movían, todo eso duró aproximadamente cinco minutos, cerca de las 10 de la mañana”, explicó Yanina González, de 34 años, vecina de Ushuaia. “Fue un susto interesante, por lo menos genera incertidumbre en ese momento, de no saber qué más va a pasar. Yo soy fueguina y es el más fuerte que sentí”, agregó.

La repercusión del temblor activó también una respuesta del gobierno fueguino, que emitió un comunicado oficial para suspender todas las actividades acuáticas y de navegación en el Canal Beagle desde las 11 hasta las 15.30.

La Dirección de Defensa Civil Municipal de Ushuaia pidió a la población mantener la calma, seguir los reportes de fuentes oficiales y, en caso de réplicas, evacuar las viviendas aplicando los protocolos de seguridad. También sugirió contar con un kit de emergencia, con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas y documentos importantes.

Del lado chileno, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la evacuación inmediata del borde costero en la Región de Magallanes, incluyendo Puerto Williams. Activaron el sistema de mensajería de emergencia (SAE) y llamaron a la población a actuar con responsabilidad.

El presidente chileno Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para reforzar el mensaje: “Llamamos a evacuar el borde costero en toda la Región de Magallanes. El deber en este momento es prevenir y seguir las instrucciones de las autoridades. Los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres, tanto regional como nacional, ya están operativos”.

