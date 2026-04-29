La maniobra sanitaria que le permitió a una provincia ahorrar hasta el 95% en medicamentos contra el cáncer

MENDOZA.– Fue una jugada inédita en el país en materia sanitaria y los resultados comienzan a materializarse en números concretos. Esta provincia del oeste argentino tomó una decisión avalada por el Gobierno nacional: importar medicamentos de manera directa desde la India. Hoy, los datos son concluyentes: logró un ahorro promedio del 80%, lo que, traducido en dinero, significa más de $6000 millones.

Las autoridades locales aseguran que estas acciones se inscriben en una política sostenida que busca ampliar el acceso a medicamentos, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar tratamientos de calidad para la población mendocina.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, a los que accedió LA NACION, la compra eficiente de medicamentos representa ahorros significativos y garantiza el acceso a tratamientos. En detalle, sobre 14 medicamentos importados desde el inicio de la medida, a comienzos de 2025, se obtuvo un ahorro promedio de hasta el 86%, que en algunas drogas alcanzó el 95%.

De esta manera, con la importación se realizó, hasta ahora, un gasto de $985 millones, cuando en el mercado local hubiese costado unos $7200 millones. Así, quedaron a favor de las arcas provinciales unos $6200 millones. Desde la cartera sanitaria explicaron a LA NACION que esos recursos están siendo reinvertidos de manera permanente en insumos, equipamiento y materiales demandados por los distintos servicios de salud de la provincia.

El último envío de la India se recibió el sábado pasado y en las próximas semanas se aguarda un cargamento mayor. El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente en la recepción del lote de medicamentos importados junto con el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Argentina, Eva Llopis, entre otras autoridades.

Presentamos una nueva partida de medicamentos incorporados a través de compra directa y cooperación internacional, que nos permite garantizar tratamientos y, al mismo tiempo, cuidar los recursos públicos. Estas adquisiciones aseguran entre 15 y 16 meses de cobertura y generan un… pic.twitter.com/3rzIQnahYe — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 25, 2026

“Esta gestión permite reducir significativamente los costos del sistema sanitario provincial. Se consolida un modelo que combina eficiencia económica con acceso a la salud”, señaló Cornejo. El gobernador expondrá este viernes 1° de mayo, durante la Asamblea Legislativa y en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el ahorro conseguido como una de las principales acciones en materia de salud pública de los últimos años.

Como parte de la estrategia provincial para fortalecer el acceso a tratamientos esenciales, Mendoza incorporó nuevos medicamentos a través de dos vías complementarias, que combinan mecanismos de cooperación internacional y compra directa.

Por un lado, mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se recibieron 1834 envases de tamoxifeno de 20 miligramos, equivalentes a 55.020 comprimidos, un tratamiento clave para el cáncer de mama hormonodependiente. Por otro, se concretó una compra directa a un laboratorio de la India de 1.857.240 unidades de amoxicilina con ácido clavulánico, un antibiótico de amplio espectro, y 182.400 unidades de tamsulosina de 0,4 miligramos, indicada para el tratamiento de síntomas urinarios asociados a la hiperplasia prostática benigna.

En conjunto, estas incorporaciones permitirán asegurar más de un año de cobertura de tratamientos, con un ahorro global superior a $76 millones, según indicaron desde el Ejecutivo provincial.

“En algunos casos, vinculados a enfermedades prevalentes como el cáncer de mama o de próstata, logramos ahorros de hasta el 96%”, señaló el gobernador, quien destacó que esta estrategia impacta también en la posibilidad de garantizar tratamientos a mayor escala.

En tanto, Montero indicó que la entrega forma parte de un esquema más amplio de adquisiciones y aseguró que “solo en estos nuevos productos, el ahorro alcanza aproximadamente los $80 millones”. Además, recordó que la provincia fue pionera en este tipo de acuerdos, como el alcanzado con la OPS. “Este trabajo conjunto permite acceder a mejores precios y garantizar calidad”, agregó.

En paralelo, se avanzó en la firma de un nuevo acuerdo de cooperación con la OPS destinado a potenciar distintas áreas del sistema de salud mendocino. “El convenio permitirá profundizar líneas de trabajo vinculadas a la evaluación de recursos humanos y al fortalecimiento de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza, que ya es referencia a nivel nacional”, completó Montero.

Mendoza inició el proceso de compra de medicamentos al exterior, directamente desde laboratorios de la India, en marzo de 2025. El primer lote arribó a la provincia a fines de ese mes con tres millones de dosis de metformina para el tratamiento de la diabetes. La primera compra, de US$150.000, permitió un ahorro estimado de entre el 45% y el 50% frente a los precios del mercado local.

La medida, que contó con el apoyo inicial del Gobierno nacional, fue destacada luego por los ministros de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente, como una experiencia replicable en otras jurisdicciones.

En junio del año pasado se recibieron nuevas partidas, incluidas medicaciones oncológicas y para afecciones autoinmunes. En esa oportunidad se importó principalmente metotrexato, un fármaco inmunosupresor y antineoplásico utilizado para tratar artritis reumatoide y determinados tipos de cáncer.

“Es una política que apunta a reducir costos, optimizar recursos y mejorar el acceso a los tratamientos. Seguimos avanzando con la importación y ahora se viene un envío más grande, con partidas de antibióticos y medicamentos oncológicos”, señaló Antonella Dellamaggiore, directora de Farmacia de la provincia.

La funcionaria confirmó que, en promedio, los ahorros superan el 80% y que ya se accedió a tratamientos para diabetes, hipertensión, convulsiones y pacientes trasplantados.