¿Por qué no funcionan tantas escaleras mecánicas y ascensores del subte? Estos son los planes para renovarlos

Un hombre lleva a una señora mayor en silla de ruedas por la estación Alem de la línea B del subte. La imagen es de hace unos meses, pero contundente: llegan a la escalera fija, la única que hay. Levanta a la señora, que se sostiene de la baranda. Baja primero la silla. Vuelve al hall central y hace lo mismo con ella en brazos.

El problema de los accesos al subte a través de ascensores y escaleras mecánicas que no funcionan bien en algunas líneas es una crítica constante de muchos usuarios. En las redes, el tema es recurrente: “Jorge, celebro la compra de nuevas formaciones. Pero si hay tanta plata para pagar esos nuevos modelos de tren, pongan plata en arreglar los ascensores y todas las escaleras mecánicas de las estaciones. Deberían invertir en tener personal FIJO que mantenga todo esto siempre [sic]”.

Los ejemplos continúan: “En 9 de julio y en la estación Pueyrredón no funcionan las escaleras desde hace años”; “Es preferible que ARREGLEN TODAS LAS ESCALERAS MECÁNICAS que hay sin funcionar, que cerrar una estación 4 meses para cambiar 3 baldosas y darle una mano de pintura [sic]”; “@basubte @Emova_arg Arreglen la escalera mecánica del subte E de la estación José María Moreno!!!”; “A ver si hacen funcionar las escaleras mecánicas porque ya se terminó el cuento de que se paga poco y así no se puede mantener. Día que no funciona la escalera. Día que paso sin pagar. Ojalá toda la gente tome sus propias medidas personales”.

El mantenimiento de los equipos está a cargo de Emova, el concesionario de la red. Según explicaron en diálogo con LA NACION, son varios los factores que pueden llevar a que estos se encuentren fuera de servicio, como el vandalismo, que, aseguraron, “se ha incrementado notablemente”.

En estos casos, los arreglos los realiza una empresa “de renombre internacional” que tiene licencia habilitante, contratada por Emova. “Estos equipamientos cuentan con mecanismos muy delicados que reciben un uso intensivo y muchas veces están expuestos a hechos de vandalismo. Cada caso es particular, algunos son de rápida reparación y, en otros casos, los tiempos pueden ser mayores”, dijeron.

No es una cuestión menor para la gente que usa el subte a diario. El arreglo de esos sectores fue mencionado por el GCBA a principios de este año cuando presentaron el Sistema Integrado de Movilidad Urbana, que incluye la adquisición de nuevos coches para las líneas A, B y C, la construcción de la F y mejoras en estaciones. En esta línea, finalmente se dará comienzo en julio a los trabajos de reparación.

Respecto de esto, fuentes de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) le contaron a este medio que ya hay una licitación en marcha, y que se están por abrir más para adquirir escaleras mecánicas, de las cuales siete estuvieron retenidas en la aduana hasta hace poco. También van a incorporar ascensores en algunas estaciones que, por el momento, aparecen marcadas en la página oficial de Emova, como “no accesibles”.

Desde la misma empresa explicaron que la mitad de las estaciones son accesibles a personas con movilidad reducida (PMR), es decir, 45 de 90, y detallaron que 41 tienen accesibilidad plena y cuatro, parcial (en un solo sentido). “No obstante, Sbase se encuentra rediseñando el Plan de Obras de Accesibilidad con un horizonte a 20 años, cuyo objetivo general establece la adecuación de las estaciones de la red (siempre que esto sea técnicamente posible)”, afirmaron.

También enumeraron que en los últimos años se agregaron cinco ascensores en cuatro estaciones (Catedral y 9 de Julio de la Línea D, y Retiro y Diagonal Norte de la Línea C). “Próximamente se lanzarán las licitaciones para la instalación de otros tres ascensores en las estaciones Federico Lacroze y Carlos Pellegrini de la Línea B, y Plaza de los Virreyes, de la E. Luego continuarán otros diez”, sostuvieron.

En concreto, ya hay una licitación en marcha para renovar siete escaleras en las estaciones Pueyrredón y José Hernández de la Línea D, San Juan de la Línea C, Urquiza y Varela de la Línea E, y Venezuela de la Línea H. Según las mismas fuentes, los equipos llegarán al país en julio y “en ese mismo mes comenzará la instalación”.

Estas quedaron varadas a causa de las políticas económicas arrastradas desde el Gobierno anterior, es decir, las trabas a las importaciones. Cuando, a mitad del año pasado, se autorizaron las transferencias al exterior y los pagos de deuda, pudieron recuperarlas.

A su vez, van a sumar otras 70 escaleras que planean adquirir luego de una serie de licitaciones públicas que se abrirán en los próximos 90 días. La idea es cambiar las más antiguas: “Se considera ‘obsoletas’ a las escaleras que tienen, en promedio, 25 años. En ese sentido, los equipos a reemplazar tienen entre 25 y 30 años y, por ese motivo, tienen un índice de fallas más elevado”, detallaron. También afirmaron que algunas ya se removieron para “comenzar en breve” con la instalación. De estas 70, 2 equipos van a ser para la Línea A, 28 para la B, 9 para la C, 24 para la D y 7 para la E.

La inversión total para los casi 80 equipos será de US$16,750 millones, a partir de un presupuesto de la propia Sbase. Javier Ibáñez, su presidente, concluyó: “El subte es nuestra prioridad y por eso estamos invirtiendo para mejorar la infraestructura del servicio en general, con la compra de nuevos coches, la renovación de estaciones y del Premetro, y la modernización de los medios de elevación”.