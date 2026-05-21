Nueva reestructuración en Flybondi: renunció el vicepresidente de la compañía

El vicepresidente de Flybondi y CEO de OCA, Mauricio Sana, anunció que dejó de formar parte del grupo COC Global Enterprise, luego de más de siete años vinculado a la low cost y tras un breve paso de 100 días al frente de la empresa de correo postal.

La salida fue comunicada por el propio ejecutivo a través de una publicación en LinkedIn, donde señaló que inicia “una nueva etapa profesional llena de desafíos y proyectos”.

“Después de más de siete años en Flybondi y de estos intensos 100 días en OCA, donde trabajamos en el diseño del plan de transformación de la compañía, comienza una nueva etapa profesional”, escribió.

Al repasar su paso por Flybondi, Sana sostuvo que tuvo la oportunidad de liderar “uno de los proyectos más disruptivos de la aviación argentina”, y destacó el trabajo de los equipos que, según afirmó, permitieron “democratizar el acceso al avión para millones de personas”.

ECO - Primer vuelo de Flybondi en el aeropuerto de El palomar. Pcia de Buenos Aires, 09-08-2018 DIEGO SPIVACOW / AFV

Sobre su experiencia en OCA, señaló que el objetivo fue “sentar las bases de una transformación profunda, combinando operación, tecnología, eficiencia e innovación para proyectar una compañía preparada para los próximos años”.

El ejecutivo también agradeció a accionistas, proveedores y socios estratégicos de ambas compañías y le deseó éxito a la nueva gestión. “Estoy convencido de que OCA tiene una enorme oportunidad de transformación y crecimiento”, afirmó.

Sana había dejado el cargo de CEO de Flybondi a comienzos de febrero, cuando fue designado vicepresidente de la aerolínea y CEO de OCA. En su lugar asumió Paz Lovisolo, quien también es presidente de la low cost.

Paz Lovisolo

LA NACION consultó a Flybondi para conocer si Sana también tendrá reemplazo como vicepresidente de la compañía, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

La salida del ejecutivo ocurre en un contexto complejo para Flybondi, marcado por un proceso de retiros voluntarios y despidos, además de reclamos de exempleados que denuncian demoras en el pago de indemnizaciones y liquidaciones finales.

COC Global se convirtió en accionista mayoritario de Flybondi a mediados del año pasado y adquirió la mayor parte de OCA en diciembre último.

Antes de concretar esas operaciones, Leonardo Scatturice quedó en el centro de la escena pública luego de que un avión de su propiedad aterrizara en febrero de 2025 en Aeroparque y permaneciera en situación de “tránsito” en un hangar de Royal Class.

En esa aeronave viajaba Laura Belén Arrieta, quien trasladaba más de una decena de valijas que, según publicó LA NACION, no fueron inspeccionadas por la Aduana debido a “una orden de arriba” que habría impedido el procedimiento.

Scatturice mantiene vínculos con Santiago Caputo y con el gobierno nacional. Además, sus empresas son proveedoras de Trenes Argentinos y de la plataforma educativa Educ.ar.