Una línea de colectivos que sale de Constitución podría desaparecer: qué se sabe

La histórica línea de colectivos 154 podría dejar de funcionar según lo planeado por la Secretaría de Transporte de la Nación. Su recorrido, en tanto, se fusionaría con otra empresa. Su ruta va desde Plaza Constitución hasta Lanús y por día transporta pasajeros del AMBA a la Ciudad de Buenos Aires y viceversa.

Esta medida está siendo analizada por las autoridades nacionales conforme a lo dispuesto en el Boletín Oficial y en los próximos meses podría desaparecer para darle lugar a un ramal dentro de la línea 45.

Desde el día de la publicación del proyecto, se extendieron 15 días hábiles para que usuarios, municipios y empresas competidoras presenten impugnaciones antes de la aprobación definitiva. El proyecto fue presentado por la empresa Microómnibus 45 SACIF, que busca reducir costos operativos y mejorar la rentabilidad.

El plan que se presentó y postuló menciona:

Variación de frecuencia de los servicios del recorrido A.

Supresión total de los recorridos expresos B y C.

Fraccionamientos del recorrido A (nuevos recorridos B y C) de la línea 45.

Fusión parcial del recorrido B de línea 45 y recorrido A de línea 154 (nuevo recorrido D). Variación de parque móvil.

En el caso de que la medida avance, la línea 154 sería absorbida por la 45 y el recorrido podría ampliarse hasta Retiro. Hace años la compañía intentó llevar a cabo una fusión, pero no resultó y tuvieron que volver al número original de las líneas por disposición oficial.

La linea 154 de colectivos podría fusionarse con la 45, según lo dispuesto en el Boletín Oficial (Fuente: Diego Portabus)

Si se concreta el cambio en los meses siguientes, la disposición de la nueva línea estará constituida de la siguiente forma:

Ramal A: Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria (no sufrirá cambios).

Ramal B: Remedios de Escalada – Retiro (este trayecto dejaría de ser expreso).

Ramal C: Constitución – Ciudad Universitaria (pasaría a tener un costo de boleto plano).

Este proyecto prevé aumentar el caudal de pasajeros y reducir el costo del boleto, así beneficiar a más usuarios a lo largo del recorrido. De esta manera, se abonaría la tarifa estándar; asimismo, los colectivos mantendrán los viajes por la Autopista 9 de Julio Sur para ofrecer tiempos de viaje competitivos.