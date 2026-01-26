Estudian construir un tren eléctrico para Rosario: sería el primero en su tipo en el país

ROSARIO.− Rosario tiene un proyecto ambicioso entre manos: un tren eléctrico urbano, que recorrerá 38 kilómetros y que abarcará el área metropolitana de la ciudad, donde el sistema actual de transporte tiene sus limitaciones y enfrenta problemas.

Funcionarios del gobierno de Santa Fe y del municipio de Rosario comenzaron a trabajar en esta idea desde el año pasado, y estaría definido, según señalaron fuentes de la administración de Maximiliano Pullaro, en un máximo de seis meses. Si se concreta este proyecto ambicioso –que tendría un costo estimado entre unos US$500 millones y US$600 millones-, Rosario sería la primera ciudad del interior en contar con un tren urbano.

Después de la severa crisis de seguridad que golpeó a Rosario durante más de una década, la ciudad empieza a tener una vida social más activa, de cierta normalidad, por lo que los funcionarios piensan que un proyecto de esta naturaleza impulsaría el costado turístico de la región, que se había perdido.

Por ahora, las autoridades de la provincia conversan con empresas chinas y europeas que están en condiciones de realizar la obra y aportar la infraestructura férrea. No hay definiciones, señalaron las fuentes del gobierno santafesino, porque aún no se terminó de completar el proyecto global. La intención de la administración de Pullaro es, en el mejor de los casos, que se pueda empezar a construir en 2027, año electoral, en el que el actual gobernador va a apostar por su reelección, después de la reforma constitucional que se llevó adelante el año pasado.

No es la primera vez que en Rosario se proyecta un tren urbano. Entre 2012 y 2014 circularon ideas de la construcción de un tranvía eléctrico y también de un subterráneo. Ninguno prosperó y sirvieron como propuestas de campaña que quedaron en carpetas apiladas en escritorios. Durante la gestión del socialista Antonio Bonfatti, se propuso la posibilidad de desarrollar un tranvía eléctrico que uniría en una primera etapa la zona sur de Rosario con Granadero Baigorria, una localidad vecina que se encuentra al norte, antes del llamado cordón industrial, donde están asentadas la mayor parte de las terminales portuarias.

En el marco de ese proyecto se licitó la primera etapa, que tenía que ver con la definición del trazado y diseño de los parámetros técnicos de la infraestructura y equipamiento necesarios para un corredor de transporte eléctrico sobre rieles, de alta capacidad. Pero no logró prosperar por varias razones, entre ellas los problemas de financiamiento a nivel internacional y las reiteradas crisis económicas del país.

Casi a la par, desde el gobierno de Cristina Fernández, propusieron la construcción de un subte. Parecía una competencia entre proyectos que nunca iban a prosperar. El entonces secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, dirigente cercano a Julio De Vido y oriundo de Santa Fe, impulsó la construcción de un subterráneo, que era mucho más caro que la idea del tren urbano. En ese momento, se hablaba de que se necesitaba una inversión de US$700 millones. En definitiva, todo quedó en la nada, en el contexto de una crisis severa en el transporte público de la ciudad que fue absorbido, ante la caída de las empresas privadas, de la mayor parte por el municipio rosarino. La realidad estaba mucho más ajena a los proyectos de campaña.

Durante la gestión socialista, también hubo un proyecto para desarrollar el servicio de tren eléctrico urbano en Rosario

Ahora renació la idea de la construcción de un tren urbano o tranvía eléctrico en la ciudad. Esta iniciativa no difiere demasiado de la que se gestó durante la gestión del socialismo, que terminó por naufragar.

Según detalló a LA NACION el secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, la propuesta busca integrar puntos neurálgicos de Rosario mediante un recorrido estratégico. “El proyecto se está trabajando pasando por la costa, pero ingresando y uniendo puntos estratégicos: exBatallón 121, Distrito Sur, la Siberia, facultades como Ingeniería y Medicina, Tribunales, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) e incluso la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno”, explicó. El costo estimado es de entre US$15 millones y US$18 millones por kilómetro y la traza, de acuerdo con lo que se evalua, tendría en una primera etapa una extensión de 35 kilómetros.

El proyecto toma como base estudios previos, pero incorpora nuevas posibilidades tecnológicas como las que puede ofrecer un tranvía urbano, y es que las innovaciones en transporte permiten pensar en soluciones más accesibles, según explicaron. “Hoy la tecnología te permite que unidades más económicas, que consumen menos energía y que llevan menos costos de instalación, puedan tener un recorrido que nos resuelva la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”, apuntó Galdeano.

Experiencias en otras ciudades

La propuesta se inspira en experiencias internacionales recientes se han aplicado en ciudades del mundo como Cuenca, Bilbao, Milán o Curitiba, donde sistemas de trenes modernos lograron instalarse de manera rápida y eficiente, ajustándose a entornos urbanos complejos.

Uno de los puntos clave del análisis es la factibilidad de ejecución y, para ello, el equipo técnico –conformado por distintos ministerios, entre ellos el de Desarrollo Productivo- evaluó qué arterias podrían adaptarse a un sistema de tranvía moderno sin grandes intervenciones. No se trata de un subterráneo ni de una estructura elevada como podría suponer un monorriel, sino que la tecnología actual permite la convivencia del tranvía con el tránsito vehicular en las calles de la ciudad.

El impacto en tiempos de viaje sería significativo de acuerdo a las proyecciones que se hacen. Según Galdeano, “resolvería mucho que alguien que está en Villa Gobernador Gálvez pueda estar en el Distrito Centro u Oroño y Wheelwright en 8 o 9 minutos”, lo que transformaría la movilidad diaria en la región metropolitana.

El funcionario provincial consideró que varias ciudades del mundo han logrado implementar sistemas similares en períodos relativamente breves. “Hay ciudades que lo han hecho en un año y medio, hay otras a las que les llevó un poco más, pero no es un plazo elevado una vez que se inicia la obra”, advirtió.