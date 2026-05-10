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A qué hora juega hoy Rosario Central vs. Independiente y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

El encuentro correspondiente a los octavos de final se desarrolla este domingo en el Gigante de Arroyito con arbitraje de Yael Falcón Pérez

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Rosario Central's forward #11 Angel di Maria holds the ball next to Rosario Central's Colombian midfielder #08 Jaminton Campaz during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Rosario Central and Paraguay's Libertad at the Gigante de Arroyito stadium in Rosario, Santa Fe province, Argentina on May 5, 2026. (Photo by Marcelo Manera / AFP)
Rosario Central's forward #11 Angel di Maria holds the ball next to Rosario Central's Colombian midfielder #08 Jaminton Campaz during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Rosario Central and Paraguay's Libertad at the Gigante de Arroyito stadium in Rosario, Santa Fe province, Argentina on May 5, 2026. (Photo by Marcelo Manera / AFP)MARCELO MANERA - AFP

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 continúan este domingo con cuatro partidos y el primero de ellos es el de Rosario Central vs. Independiente, que se desarrolla en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El cotejo inicia a las 15 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Gabriel Ávalos es el goleador de Independiente y del Torneo Apertura 2026
Gabriel Ávalos es el goleador de Independiente y del Torneo Apertura 2026JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

La previa de Rosario Central vs. Independiente

El Canalla accedió a los playoffs con el cuarto puesto en el Grupo B, donde sumó 28 puntos gracias a ocho triunfos, cuatro empates y la misma cantidad de derrotas. Hace tres juegos que no cae -dos victorias y una parda- y de la mano de Jorge Almirón está haciendo una buena temporada que quiere certificar con un título.

Desde incluso antes el regreso de Ángel Di María a mediados de 2025, el club es protagonista de todos los certámenes en que participa incluso a nivel internacional. En la Copa Libertadores en curso lidera su zona invicto y está a un paso de los octavos de final.

Rosario Central es favorito en el duelo ante Independiente para meterse entre los ocho mejores del Torneo Apertura 2026
Rosario Central es favorito en el duelo ante Independiente para meterse entre los ocho mejores del Torneo Apertura 2026Juan José García - FOTOBAIRES

El Rojo, por su parte, tuvo una primera etapa muy irregular -fue quinto con 24 unidades producto de seis alegrías, seis igualdades y cuatro caídas- marcada por el triunfo en el clásico de Avellaneda ante Racing 1 a 0 que le dio aire al entrenador Gustavo Quinteros. Es un equipo que, en momentos cumbres como lo fue también la última jornada con triunfo sobre San Lorenzo 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro, dio la cara y tiene otra prueba de fuego en uno de los escenarios más complejos de la Argentina.

Posibles formaciones

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.07 contra 4.14 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario de media hora y, después, a los penales; paga hasta 3.0.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 con victoria de Independiente 1 a 0 como local gracias a un tanto de Gabriel Ávalos. Fueron expulsados Rodrigo Fernández Cedrés en el Rojo e Ignacio Malcorra en el Canalla, casualmente actual jugador del conjunto de Avellaneda.

Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos de final y se medirá contra el ganador de Estudiantes de La Plata vs. Racing, que se enfrentan este domingo desde las 17.

Cronograma y resultados de octavos de final del Torneo Apertura 2026

  • Estudiantes de La Plata vs. Racing - Domingo 10 de mayo a las 17.
  • Rosario Central vs. Independiente - Domingo 10 de mayo a las 15.
  • River Plate vs. San Lorenzo - Domingo 10 de mayo a las 19.
  • Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Domingo 10 de mayo a las 21.30.
  • Independiente Rivadavia 1-2 Unión de Santa Fe.
  • Talleres de Córdoba 0-1 Belgrano de Córdoba.
  • Argentinos Juniors 1-0 Lanús.
  • Boca Juniors 2-3 Huracán.

Cuartos de final del Torneo Apertura 2026

  • Estudiantes o Racing vs. Rosario Central o Independiente - Miércoles 13 de mayo.
  • River Plate o San Lorenzo vs. Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 13 de mayo.
  • Unión de Santa Fe vs. Belgrano de Córdoba - Martes 12 de mayo.
  • Argentinos Juniors vs. Huracán - Martes 12 de mayo.
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras las victorias de Belgrano, Huracán, Unión y Argentinos
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras las victorias de Belgrano, Huracán, Unión y ArgentinosCanchallena

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