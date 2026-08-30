Estudiar en el exterior: cuándo se realizará la nueva edición de la feria de universidades de EE.UU. en Buenos Aires

“Cada vez más jóvenes y profesionales eligen completar sus estudios de grado y posgrado en el exterior por los beneficios que ofrece la experiencia y los títulos validados internacionalmente”, sostiene Emilce Ruiz, asesora de EducationUSA en ICANA.

De acuerdo con Open Doors, un reporte que hace el Instituto de Educación Internacional (IIE, sus siglas en inglés), en el último año académico se registraron 1.177. 776 estudiantes internacionales que eligieron a Estados Unidos como destino para continuar su formación. Entre ellos, los provenientes de la Argentina fueron 3317, un número récord para nuestro país.

Todos los estudiantes que piensan estudiar en el exterior tendrán la oportunidad de conversar en pocos días más con representantes de universidades estadounidenses en la nueva edición de la Feria EducationUSA.

Uno de los principales atractivos de este evento son las oportunidades de becas y ayuda financiera que ofrecen estas universidades. Muchas instituciones cuentan, por ejemplo, con becas por mérito y ayuda financiera por necesidad económica para estudiantes internacionales.

Este evento gratuito, que cuenta con el apoyo del Departamento de Estado y la embajada de los Estados Unidos, está dirigido a estudiantes de secundaria, universitarios y profesionales. Durante esa jornada los representantes de las 13 universidades que viajan especialmente compartirán las propuestas académicas de sus instituciones. Además, brindarán toda la información sobre el proceso de postulación a carreras de grado, posgrado, cursos cortos y cursos de inglés.

Se desarrollará el miércoles 2 de septiembre, de 17 a 20 en el hotel DoubleTree by Hilton, Reconquista 945, Ciudad de Buenos Aires.

Participarán en esta edición: Northeastern University, Rice University, Savannah College of Art and Design, Seattle Colleges, Santa Ana College, Green River Community College, Full Sail University, Brenau University, Nova Southeastern University, Schiller International University, Millennia Atlantic University, San Ignacio University y Lumos Language School.

Sobre las becas

Ante la consulta de LA NACION sobre los porcentajes de becas que se ofrecerán, desde la organización aclaran que varía según cada institución.

Rice University es una de las casas de estudios superiores que participarán de la nueva edición de EducationUSA

“Las becas van desde un 20% a un 100% dependiendo de programas, fondos disponibles y política de cada universidad. Algunas instituciones pueden llegar a cubrir una parte muy significativa y otras hasta la totalidad de los costos para estudiar y vivir en los Estados Unidos, dependiendo del perfil del estudiante y de las políticas de cada centro de estudio”, adelanta Ruiz.

Además, durante la feria los participantes podrán conocer de primera mano cómo funciona el proceso de admisión, qué buscan las universidades en sus postulantes, cómo preparar una postulación competitiva y cuáles son las opciones disponibles para estudiantes internacionales.

Orientación

Una de las características que destacan los organizadores es que esta jornada no se trata solamente de un lugar de reclutamiento universitario. Buscan que sea, también, un espacio de orientación. Los estudiantes pueden acercarse, hacer preguntas y empezar a entender qué opciones existen y qué pasos deben seguir para construir un proyecto de estudios en los Estados Unidos.

“Buscamos que los asistentes sepan que estudiar en los Estados Unidos no es una posibilidad reservada únicamente para quienes pueden afrontar el costo total de una carrera. Existen miles de instituciones, distintos modelos académicos y numerosas alternativas de financiamiento. Además, el sistema estadounidense permite combinar una formación académica sólida con experiencias de investigación, prácticas profesionales, actividades extracurriculares y oportunidades de desarrollo personal”, señala la asesora de EducationUSA.

Sobre la visa

Otro tema que seguramente les preocupa a los argentinos que quieren estudiar en Estados Unidos -sobre todo en el contexto actual- son los trámites y requisitos necesarios para obtener la visa que les permita cursar en ese país sin sobresaltos.

“Una vez que el estudiante es admitido por una institución acreditada y recibe el formulario correspondiente para iniciar el proceso, debe solicitar la visa F-1. EducationUSA brinda información oficial y orientación sobre este proceso, aunque la decisión final sobre el otorgamiento de la visa corresponde exclusivamente a las autoridades consulares de los Estados Unidos”, explica Ruiz.

Por último, la asesora destaca que la planificación es clave: “Cuanto antes un estudiante comienza a investigar sobre las universidades, requisitos, opciones de financiamiento y fechas límite, más posibilidades tendrá de encontrar una institución que se ajuste a su perfil y a sus objetivos”.

La edición de 2025 EducationUSA contó con más de 1.000 inscriptos. “Este año esperamos superar esa convocatoria, especialmente porque el interés por las oportunidades de educación superior en los Estados Unidos continúa creciendo año tras año entre estudiantes argentinos”, agrega Ruiz.

Aunque la feria es de acceso gratuito para participar es indispensable registrarse previamente en el sitio oficial del evento.