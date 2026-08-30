Hay alerta naranja y amarilla por vientos, tormentas y nevadas para este domingo 30 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por vientos, tormentas, nevadas y viento Zonda para este domingo 30 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 10 provincias afectadas.

La alerta naranja por vientos rige en el oeste de Salta, el oeste de Jujuy, el oeste de Catamarca y una zona del noroeste de Tucumán. El área puede ser afectada por vientos muy intensos del sector oeste, con velocidades de entre 70 y 90 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 130 kilómetros por hora, especialmente en los sectores más elevados.

A su vez, hay una alerta amarilla por vientos en el oeste de La Rioja y el centro de Jujuy. En esas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 30 de agosto SMN

Frente a las alertas por vientos, el SMN recomienda salir únicamente si es necesario, retirar los objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Ante ráfagas intensas o una reducción de la visibilidad, también aconseja buscar un lugar seguro donde detenerse y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín, una radio a pilas y una linterna.

Por otra parte, la alerta amarilla por tormentas alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires, Misiones y el este de Corrientes. El área puede resultar afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Ante esta advertencia, el organismo recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si ingresa agua a una vivienda, aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, mientras que las personas que se encuentren al aire libre deberán buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Rige una alerta por tormentas en la provincia de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

También se emitió una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En esos sectores se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 15 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Además, no se descartan precipitaciones en forma de lluvia y nieve o únicamente de lluvia en las zonas más bajas.

Frente a esto, el SMN sugiere evitar salir y circular solamente con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. También aconseja revisar el estado de los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable, linternas, mantas térmicas, un botiquín y los medicamentos necesarios.

En tanto, rige una alerta amarilla por viento Zonda en el centro de La Rioja, el centro de Catamarca, el noroeste de Tucumán, el centro de Salta y el centro de Jujuy. El fenómeno tendrá velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente muy seco.

El organismo aconseja que en las zonas en las que rige esta alerta las personas eviten salir durante el fenómeno, cierren puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, retiren los objetos que puedan ser arrastrados y no se refugien debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios. También recomienda conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y la nariz del polvo y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 19°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y el mediodía, parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche. Cerca del mediodía se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para las próximas jornadas se esperan condiciones estables y sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado hasta el mediodía, parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado por la noche. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima llegará a los 18°C. El lunes se prevé que las condiciones permanezcan estables, mientras que el martes se registraría un leve descenso de la temperatura.

En otras provincias, se esperan máximas y mínimas de 17°C y 9°C, respectivamente, en Córdoba; de 23°C y 13°C en Tucumán; de 19°C y 11°C en Santa Fe; de 18°C y 11°C en Entre Ríos; de 22°C y 11°C en Jujuy; de 22°C y 11°C en Salta; de 21°C y 18°C en Misiones; y de 24°C y 12°C en La Rioja.

Asimismo, las temperaturas máximas y mínimas previstas serán de 20°C y 13°C, respectivamente, en Santiago del Estero; de 20°C y 10°C en San Luis; de 22°C y 8°C en San Juan; de 18°C y 8°C en Mendoza; de 18°C y 7°C en Río Negro; de 14°C y 6°C en Chubut; y de 7°C y 0°C en Santa Cruz.