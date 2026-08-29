Se vienen 48 horas de tormentas severas, actividad eléctrica, ráfagas de más de 100 km/h y un “subibaja térmico”: las zonas afectadas

Luego de una semana caracterizada por los cambios bruscos de temperatura, la inestabilidad volverá a dominar el escenario meteorológico durante este sábado 29 y el domingo 30 de agosto. Se esperan tormentas localmente fuertes o severas, actividad eléctrica, nevadas y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en distintas regiones de la Argentina.

Las condiciones más adversas se concentrarán en el noreste, la cordillera patagónica y el oeste del Noroeste Argentino (NOA). En contraste, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un fin de semana estable, con temperaturas máximas cercanas a los 19°C y sin lluvias.

Pronostico del tiempo

Tormentas severas y lluvias abundantes: las zonas afectadas

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, las próximas 48 horas presentarán condiciones meteorológicas muy diferentes según la región. Mientras el noreste quedará expuesto a tormentas que podrían alcanzar intensidad severa, en la Patagonia continuarán las nevadas y en el oeste del NOA se esperan ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora.

El extremo norte del noreste argentino atravesará un fin de semana con abundante humedad e inestabilidad, luego del desplazamiento de la masa de aire cálido que llevó las temperaturas por encima de los 30°C durante los últimos días.

Para el sábado se pronostica cielo mayormente cubierto y tormentas dispersas sobre Misiones, Corrientes y Formosa. Las condiciones empeorarán el domingo, cuando podrían desarrollarse tormentas localmente fuertes o severas en Misiones, acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y posible granizo.

Los acumulados de lluvia durante el fin de semana podrían superar los 150 milímetros en sectores de Misiones. La inestabilidad se mantendría durante el lunes 31 de agosto debido a la regeneración de tormentas en el este de Paraguay y el sur de Brasil.

⛈️🌬️ En las últimas 48h, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por nevadas, viento, viento zonda y tormentas en diferentes provincias 🧵➡️ pic.twitter.com/UnPGeW24Lz — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 28, 2026

Córdoba, San Luis y la provincia de Buenos Aires

Durante el sábado también habrá condiciones inestables en San Luis, Córdoba, el este de La Pampa y Santa Fe, donde podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas.

Con el avance de las horas, el tiempo comenzará a desmejorar en el sur y parte del centro de la provincia de Buenos Aires. Allí se espera un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones acompañados por tormentas aisladas.

El domingo, las lluvias y tormentas regresarán a Córdoba y San Luis, incluidas sus respectivas ciudades capitales. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, predominará la nubosidad variable.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

La ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana permanecerán al margen de los fenómenos más intensos. Para el sábado se esperan condiciones estables, aunque con elevada humedad, nubosidad variable y posibles neblinas durante las primeras horas.

Según el pronóstico del SMN para la Capital, la temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 18°C, con una probabilidad de precipitaciones del 0%. El sol aparecerá entre las nubes durante buena parte de la jornada.

Pronóstico del tiempo extendido

El domingo continuará el viento del este y podrían formarse neblinas en sectores del conurbano. En la ciudad, el termómetro oscilará entre los 9°C y los 19°C, sin lluvias previstas y con un aumento gradual de la nubosidad hacia el final del día.