¿Estudiar en Estados Unidos? Esta es la feria de ofertas educativas que no hay que perderse

Con el apoyo del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados Unidos, el martes 3 próximo se realizará EducationUSA 2024. El encuentro, que es abierto a todo el público, tendrá lugar entre las 17.30 y 20.30 en el hotel Hilton, en Puerto Madero, ubicado en Macacha Güemes 351.

“Esta es la 19° edición en formato presencial en nuestro país. Cabe destacar que es un año importante para nosotros porque el programa EducationUSA cumple 25 años de trabajo para impulsar a estudiantes de todo el mundo a formarse en los Estados Unidos”, sostiene Emilce Ruiz, asesora académica y coordinadora de esta feria.

El encuentro está dirigido a estudiantes secundarios y universitarios y profesionales. En esta oportunidad, los concurrentes podrán visitar los stands de 24 universidades y colleges estadunidenses que compartirán sus propuestas educativas e información sobre el proceso de postulación y los requisitos necesarios para poder aplicar a sus carreras de grado, posgrado, cursos cortos y de inglés.

Aunque no hay detalles precisos sobre becas, desde la organización adelantaron que cada universidad informará, también, sobre la ayuda financiera que ofrecen y cuáles son los requisitos necesarios para poder acceder a esos beneficios económicos.

“Los visitantes también tendrán la oportunidad de conectar con referentes que han realizado intercambio educativo en Estados Unidos; y con especialistas que podrán orientarlos sobre los exámenes internacionales y cursos de inglés como ETS, Ielts, Icana; y con la Comisión Fulbright, una comisión de intercambio educativo entre Estados Unidos y la Argentina”, agrega Ruiz.

EducationUSA 2024 Gentileza

Desde la organización esperan alrededor de 1000 asistentes, la misma cantidad de personas que concurrieron durante la edición anterior.

Ruiz resalta que durante este evento los estudiantes podrán conversar directamente con los representantes de admisiones de las instituciones participantes, así como también con los asesores de EducationUSA, que estarán disponibles para responder dudas sobre temas relacionados con estudios superiores en los Estados Unidos.

Instituciones participantes

Entre las universidades y colleges que participan de este encuentro se destacan: The American Musical and Dramatic Academy New York, Berklee College of Music, Florida Atlantic University, Iowa State University of Science and Technology, Minerva University, Rice University, The George Washington University, University of California, Los Angeles, University of Florida & Santa Fe College y Yale University: School of Environment.

Pero EducationUSA no es solo una feria. La asesora académica explica que se trata de una red global del Departamento de Estado de Estados Unidos con más de 430 centros de asesoría internacional en más de 175 países y territorios. “Esta red brinda asesoría gratuita a los interesados en postular a las universidades de Estados Unidos, orientándolos según sus intereses y perfiles personales”, detalla.

Ruiz sugiere que aquellos que consideren estudiar en Estados Unidos no pueden perderse esta feria. “Deben asistir a EducationUSA 2024 porque es el encuentro académico más importante del año”, resalta.

Por último, cabe aclarar que aunque esta actividad es gratis y abierta a todo público, los interesados deben reserva un lugar inscribiéndose en la web de la feria. .