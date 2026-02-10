Estudiar gratis en España: una fundación ofrece becas para capacitarse en programas académicos

Muchos estudiantes y profesionales argentinos sueñan con continuar su capacitación o perfeccionarse en el exterior, pero hay una gran barrera para cumplirlo: el costo de estos programas.

Aunque es cierto que muchas universidades del exterior ofrecen becas parciales, el saldo -generalmente en dólares o en euros- hace que continúe siendo inaccesible para muchos argentinos. Por eso resulta tan atractiva la oportunidad que ofrece la Fundación Carolina (FC).

Esta organización, que se creó con el objetivo de fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países iberoamericanos, lanzó una nueva convocatoria de su programa de becas para el curso académico 2026–2027.

Esta nueva edición ofrece 736 becas en todas las áreas de conocimiento y las ayudas se distribuyen en distintas modalidades y abarcan 203 programas académicos, manteniendo un enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y priorizando aquellas áreas y especializaciones que contribuyen al bienestar y al progreso de la región iberoamericana, según explican desde la fundación.

Además, también incluye 228 becas de posgrado, 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, 114 renovaciones de becas de doctorado, 24 becas de movilidad de profesorado y 250 becas de estudios institucionales.

Entre lo más destacado de esta nueva convocatoria los organizadores resaltan el apoyo continuado a las becas de investigación, así como la continuidad del programa de movilidad bidireccional de estancias con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que refuerza la cooperación académica e investigadora. “Además es de especial relevancia la oferta de becas dirigidas a mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas o STEM, en línea con el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades”, agregan desde la Fundación Carolina.

Porcentaje de beca y dinero necesario

Es importante tener en cuenta que las becas cubren diferentes porcentajes de los estudios, dependiendo del programa, la universidad y la temática o capacitación elegida. En algunos casos se cubre el 50% de la matrícula, los pasajes aéreos, el alojamiento y una cobertura de salud. Es decir que el estudiante deberá cubrir el 50% de la matrícula restante.

En otros casos se cubre el 100% de la matrícula y hasta un pago mensual que ronda los 1200 euros para cubrir los costos de mantenimiento y alojamiento durante el período que dure el programa educativo.

Por eso es importante ingresar a la beca que se desee aplicar y consultar, antes de anotarse, los “beneficios de la beca” o “dotación económica” donde se describe con claridad que cubre esta beca y qué importe deberá abonar cada estudiante, en caso de que corresponda.

Con respecto a la cobertura de salud desde la Fundación Carolina aclaran que es un “seguro médico no farmacéutico” que tiene cobertura desde el primer día de llegada del becario a España hasta la fecha de finalización del programa en el que va a participar.

Mientras que con respecto al visado, éste dependerá de la duración del programa seleccionado. De todas maneras, el Consulado o la Oficina Técnica de Cooperación le indicarán al becario el tipo de visado que necesitará tramitar. La Fundación Carolina, por su parte, les informará con anticipación los trámites que deberá realiza, sobre todo para aquellos que cursen carreras que duran más de 90 días, que es el tiempo permitido para permanecer en España sin ciudadanía europea o permiso de residencia.

Otra pregunta que suelen hacerse los interesados es si pueden aplicar a estas becas aquellos que tienen doble nacionalidad, por ejemplo quienes tienen la ciudanía argentina y española. “Las becas de la Fundación Carolina están dirigidas a personas de América Latina. Si una de sus nacionalidades es de uno de estos países podrán solicitar una de nuestras becas bajo dicha nacionalidad”, aclaran.

Plazos e inscripción