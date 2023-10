escuchar

Manuel Ascarza ,de 56 años, luego de las elecciones presidenciales del 22 pasado viajó desde la Ciudad hacia Puerto Madryn para visitar familiares. Recorrió con su vehículo unos 1300 kilómetros sin saber que la nafta y el gasoil pasarían a ser un bien escaso en la Argentina. Por la falta de combustible, durante su estadía en el sur tuvo que reducir sus movimientos y ahora está juntando nafta en bidones para poder emprender el regreso a Buenos Aires.

“Me dejaron cargar $3000 en gasoil en una estación de servicio. También junté dos bidones y con eso me voy a largar a la ruta. La policía no te deja llevar más de dos bidones en el auto, así que, con eso, espero llegar hasta Santa Rosa, La Pampa”, describe Ascarza.

Largas colas en la estación de servicio de Avenida del Libertador y Salguero Fabián Marelli

La crisis de los combustibles ya lleva cerca de un mes y alcanzó su peor momento este fin de semana cuando la falta de nafta y gasoil se notó con crudeza en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De hecho, todavía hoy continúan las largas filas en las estaciones de servicio. Muchos tienen que esperar varias horas para cargar combustible y suelen entregar un cupo limitado a cada conductor. Esta situación obligó a modificar los movimientos de muchos usuarios que prefirieron limitar sus movimientos por temor a quedarse sin combustible.

Números

Según cifras de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), este fin de semana, si se lo compara con el del 6 al 8 pasado, hubo un 4,3% menos de autos que circularon a través de las autopistas, como la Dellepiane o el Paseo del Bajo, entre otras. Se toma ese fin de semana como referencia, porque el del 14 y 15 fue largo y en el del 21 y el 22 se celebraron las elecciones.

Mientras que desde Autopistas del Sol compartieron que, al menos en el Ramal Pilar, uno de los más transitados, el flujo de vehículos se mantuvo estable. El candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, intentó deslindarse de la culpa y apuntó a las empresas petroleras. Ayer les advirtió que, “si el martes a la noche no está resuelto [el desabastecimiento], no van a poder sacar un barco” de exportación de petróleo.

“En Puerto Madryn, que no es una ciudad grande, había de cinco a seis horas de fila en la estaciones. Por la falta de combustible limitamos mucho los movimientos que teníamos previstos y estuvimos de algún modo varados, aunque ya juntamos algo de nafta y vamos a emprender el viaje hacia La Pampa”, cuenta Ascarza.

En la estación de servicio ubicada en Panamericana y San Martín, hubo largas filas para cargar combustible Alejandro Guyot

Tema de conversación en redes

En los chats el problema de la falta de combustible fue un tema constante durante todo el fin de semana. Entre amigos y familiares se contaban en tiempo real cuáles eran las estaciones de servicio con menos demora o las que aún tenían combustible para vender.

En redes sociales también se viralizaron videos vinculados a la falta de combustible, como el del cantante Elian Valenzuela (L-Gante) que se quedó sin nafta en la ruta cuando volvía de La Plata. O el de Sergio “Kun” Agüero, que se quejó por la escasez y comparó la situación local con la que se vivió en Venezuela.

EL KUN AGUERO EXPLOTA CONTRA EL GOBIERNO Y LA FALTA DE NAFTA Y AYUDA A UN JUBILADO DE 80 AÑOSpic.twitter.com/sVVK1Dvdz7 — El Último Paladín (@ultimopaladin) October 28, 2023

Ariel Cronenborg, de 33 años, tiene una casa de fin de semana es Escobar. Él llego desde la ciudad hasta esa localidad bonaerense el jueves pasado y ayer decidió no regresar.

“Yo trabajo desde mi casa, entonces puedo no volver. Vine el jueves y no se me ocurrió cargar nafta, no sabía que iba a pasar esto. Tengo un auto viejo que consume un montón y me queda menos de un cuarto de tanque, increíble. Ahora estoy esperando que todo se normalice para ir a cargar. Igual el problema acá son las ambulancias, los colectivos. Estimo que debe haber problemas de todo tipo por esta situación”, describe Cronenborg.

La región centro-norte de la Argentina es la más golpeada por la escasez de combustibles, aunque es un problema que se reflejó en todo el país, y los sectores productivos hace días que lidian, sobre todo, con la falta de gasoil.

El desabastecimiento, principalmente de gasoil, se percibe en distintos puntos del país; Chaco, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, son las provincias más afectadas

En una carta de La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), se planteó que después de la devaluación, ocurrida luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, “el gasoil no se encontraba disponible en la cantidad necesaria”, lo que obligaba a los transportistas a “esperar o buscar sitios alternativos de carga, generándose así verdaderos costos ocultos que dificultan la normal prestación del servicio”.

En La Rioja, por ejemplo, la administración provincial acordó un sistema de cupos hasta mañana con las estaciones de servicio. El jefe de Gabinete, Juan Luna, se reunió con estacioneros y consensuaron la suspensión de la utilización de vales de reparticiones estatales para la carga de combustible, con la sola excepción de que la provisión se haga a ambulancias, patrulleros de la Policía y autobombas. Para motos, se acordó un tope de $2000 diarios y de $6000 para autos; se suspendió la venta en bidones.

En Catamarca y Santiago del Estero también hay filas en las estaciones de servicio. En Salta, Joaquín Elizalde, presidente de la Sociedad Rural, señaló que en las estaciones de servicio de ciudades “prácticamente no se consigue [combustible] y en las que tienen algo, hay largas filas”. Explicó que el campo todavía logra cargar “a granel” pero a un precio “más alto que distorsiona costos”.

