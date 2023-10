escuchar

Ante los problemas que hubo con el desabastecimiento de combustibles en los últimos días, que ocasionaron largas filas en las estaciones de servicio, el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, envió una dura advertencia este mediodía desde Tucumán. “Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto, no van a poder sacar un barco de exportación”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda contra las petroleras.

Flanqueado por sus socios en esa provincia, el gobernador electo Osvaldo Jaldo y el saliente Juan Manzur, Massa planteó durante una conferencia de prensa que el sector petrolero batió récords de producción históricos y analizó después por qué cree que faltan combustibles.

“En algún momento hubo algunos que especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación, y por ahí guardaron. Hubo otros que especularon que vencía el acuerdo de congelamiento [de precios] y entonces venía un nuevo precio, se hablaba de 20% o 40% de aumento, entonces guardaron”, desglosó.

Entonces recordó, en un mensaje a los empresarios del rubro, que el sector petrolero es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global y tipo diferencial para liquidar, que cuentan con reducción de impuestos para tener congelados los precios y para importar, y que “claramente hacen valer su potencia económica”.

Y fue ahí cuando dijo: “Para que quede claro: si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación. Porque primero el petróleo argentino es para los argentinos”.

Luego de eso, adelantó: “En segundo lugar, les guste o no a las petroleras, vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles, que es clave para el crecimiento y el abastecimiento de los mercados”. Además dijo que el anuncio formal está previsto para el miércoles.

Con Milei, “680 pesos el litro de nafta”

Además, y tal como se había expresado antes desde el balcón de la sede de gobierno tucumana cuando se dirigió a la militancia, Massa volvió a contrastar con el presidenciable libertario, Javier Milei, con quien competirá en el balotaje de noviembre.

“En un país donde el otro candidato niega el cambio climático y dice que el Estado no tiene que intervenir en los precios, los argentinos deben saber que el precio del litro de nafta sería de 680 pesos si no hubiera regulaciones. Para que quede claro, la discusión es si el 19 de noviembre cada argentino paga o no 680 pesos el litro de nafta o paga el valor de hoy, que se entienda”, marcó, en línea con lo que mostró en el último tramo de la campaña para la primera vuelta de las generales, cuando por ejemplo se encargó de exponer cuánto podría costar el boleto de colectivo o de tren si gana Milei y elimina los subsidios.

Siempre bajo esa postura, el postulante de Unión por la Patria enfatizó: “Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte. Lo vemos con la luz, los tucumanos pasarían a pagar 140% más de luz. Lo vemos también con el combustible. Para que quede claro”.

Massa llegó anoche a Tucumán para la asunción de Jaldo como gobernador. Según pudo averiguar LA NACION, tiene previsto también visitar un ingenio y participar de la toma de posesión de la nueva intendenta de la capital, Rossana Chahla.

