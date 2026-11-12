Exhaustiva investigación internacional: el “caso 13″, clave del brote de hantavirus en un crucero que impactó al mundo

El brote de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia en abril pasado se produjo por un contagio inicial en áreas silvestres de la Patagonia argentina y una cadena de transmisión durante el viaje en altamar que generó el “desplazamiento internacional” del virus Andes por su capacidad de transmisión interhumana, de acuerdo con la reconstrucción epidemiológica y genómica realizada por equipos de 21 instituciones de distintos países a partir de muestras de diez de las 13 personas que enfermaron. Los resultados, en dos estudios, los acaba de publicar la revista Science.

“Ningún laboratorio podría haber reconstruido esta historia por sí solo”, expresó por escrito Gustavo Palacios, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de microbiología de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, Nueva York, y autor principal de los estudios. “Algunos equipos conocían la historia del virus en América del Sur, mientras que otros aportaron experiencia en investigación de brotes, diagnóstico o análisis genómico. Lo que marcó la diferencia fue nuestra capacidad de reunir esos conocimientos, cuestionar nuestras propias hipótesis y verificar la evidencia de manera independiente. Eso nos permitió construir una imagen más sólida y confiable de lo que ocurrió”, agregó.

El crucero MV Hondius había partido de Ushuaia el 1° de abril y recién el 6 de mayo comenzó la evacuación con medidas de aislamiento en las afueras del puerto de Cabo Verde - - AFP

Los equipos empezaron a sumarse a partir de mayo pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la alerta por un brote en un crucero con pasajeros que habían recorrido las islas del Atlántico sur. La lista incluye al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán) de la Argentina. La reconstrucción publicada surge de la investigación epidemiológica del brote; las pruebas realizadas por los laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Canadá, Francia, Países Bajos, España y Suiza sobre las muestras de los pacientes que iban enfermando; y el cotejo de las características genómicas de esos aislamientos virales y las detecciones de Andes en Chile y en nuestro país, entre 2018 y 2025.

De los 13 que desarrollaron síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), tres fallecieron. Doce infecciones se pudieron confirmar por laboratorios y uno se consideró probable. Se pudo aislar el virus en muestras tomadas a diez casos. Fue el último, que comenzó con síntomas a los dos meses de la salida del puerto en Tierra del Fuego, el contagio que terminó por descartar cualquier duda sobre si la transmisión había ocurrido o no en altamar y si había podido existir algún otro caso que hubiese pasado desapercibido.

“El caso 13 constituye la prueba más sólida de una transmisión de persona a persona a bordo: el individuo manifestó síntomas el 31 de mayo, 60 días después de la partida de Ushuaia, y mantuvo un contacto estrecho y prolongado, debidamente documentado, con el caso 10. Este intervalo temporal supera el período de incubación de seis semanas que aquí se ha considerado para las exposiciones previas al embarque, lo que hace improbable que la infección se contrajera antes de subir al barco”, señalaron los autores.

El primero en enfermar en el Hondius fue Leo Schilperoord, el ornitólogo oriundo de Países Bajos que, con su esposa, habían recorrido la Argentina en un motorhome, con salidas y entradas a Chile y Uruguay. En la reconstrucción de los contagios, se lo consideró la fuente más probable de la transmisión a otras seis personas, incluida su esposa, que fue el segundo caso. Ambos murieron. En los dos casos que siguieron hubo tanto contacto prolongado con el primero como así también la visita a lugares con presencia del ratón colilargo que transmite el virus. Sin embargo, la investigación apuntó a que contrajeron la infección durante el viaje por proximidad con el primero de los casos fatales.

Laboratorio del equipo de Anlis Malbrán en Ushuaia durante la investigación ambiental por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius Fabián Marelli_Enviado Especial

“Los datos genómicos, las fechas de inicio de los síntomas y los patrones de contacto plausibles apuntan firmemente” a la relación entre los pasajeros y los tripulantes que enfermaron, con un origen por exposición ambiental antes de embarcar el 1° de abril pasado. Esto, para los investigadores, también deja de lado la hipótesis de que pudo tratarse de un virus Andes que no se conocía. “Por el contrario –escribieron–, el brote representa el desplazamiento internacional de un virus que ya se sabía capaz de transmitirse entre seres humanos bajo determinadas condiciones”.

Lo que la información sobre la ruta que siguió la pareja de Países Bajos antes de embarcar no permitió confirmar es el punto geográfico donde se infectaron, pero sí diferentes áreas patagónicas “plausibles” en su paso por la Argentina. Desde el laboratorio que dirige Palacios en la Escuela de Medicina Icahn explicaron que la comparación de las características del virus Andes en este brote con las de casos previos tanto en el sur del país como en Chile llevó a que “algunos de los virus más cercanos genéticamente habían sido detectados en 2018, cerca de Villa Meliquina, en Neuquén”.

A partir de esa primera “conexión”, se avanzó a la identificación de “virus relacionados entre sí en casos registrados entre 2018 y 2025”, en el norte patagónico. Pero desde el grupo de Palacios explicaron que, a partir de ahí, había que poder responder si esa relación con el virus Andes identificado en Neuquén quería decir que la pareja de Países Bajos se había infectado al recorrer esa zona.

El 31 de enero, ambos habían cruzado al país por el paso fronterizo Icalma, que une esa localidad chilena con Villa Pehuenia, Neuquén, dos meses antes de que uno de ellos empezara con síntomas el 3 de abril, a los dos días de partir de Ushuaia. “Ese intervalo superaba los 45 días considerados para evaluar posibles exposiciones. Por lo tanto, el paso documentado por esa región había ocurrido demasiado tiempo antes como para explicar la infección”, explicó el grupo de Palacios.

El virólogo Gustavo Palacios, de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en Nueva York, lideró desde su laboratorio dos investigaciones internacionales sobre el brote de hantavirus en el Hondius Gentileza Palacios Lab

El 12 de febrero, la pareja volvió a cruzar a Chile y, a los cuatro días, regresaron al país por el paso Pehuenche. El intervalo hasta la aparición de los primeros síntomas se redujo, entonces, a 46 días. “Cabe suponer que la exposición se produjo después de este último ingreso a la Argentina”, infirieron los investigadores. “Los resultados permitieron establecer una distinción fundamental: la relación genética ayudó a reconstruir la historia del virus, pero no permitió determinar dónde ocurrieron las primeras infecciones”, agregaron.

A ocho meses de que se diera ese brote internacional por un virus hanta de transmisión interhumana con circulación limitada hasta entonces a la región patagónica, todavía no se sabe dónde y cómo ocurrió la infección que desencadenó una alerta sanitaria mundial. “La fuente de infección del brote en el crucero no puede determinarse con la información disponible actualmente, lo que pone de relieve la necesidad de ampliar la vigilancia viral en la región donde el virus Andes es endémico”, concluyeron los autores en uno de los estudios publicados hoy.