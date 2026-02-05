Éxito o felicidad: la competencia escolar es tan alta en Corea del Sur que despertó alarmas

SEÚL.— Durante años, la vida de Lee Kyong Min giró en torno al traslado de sus dos hijas de la escuela a las academias de preparación y de allí a casa.

Era una rutina que seguían casi todos los padres que conocía, unidos por un mismo objetivo: asegurarse de que sus hijos ingresaran a las mejores universidades de Corea del Sur. El elemento decisivo era la elección de los hagwons, academias privadas donde los alumnos toman clases extraescolares de matemáticas, coreano e inglés con el fin de prepararse para el célebremente competitivo examen de acceso a la universidad.

Lee, antigua profesional de la publicidad, y su marido, que trabaja en el sector financiero, matricularon a sus hijos en la mejor institución que encontraron. Siete días a la semana, los esperaba hasta altas horas de la noche en cafés abarrotados de otros padres que hacían lo mismo. A veces, veía a niños con horarios tan cargados que hacían malabarismos con los deberes y la cena en esos cafés, antes de salir corriendo hacia su siguiente clase.

La educación extracurricular, que se expandió junto con la demanda de títulos universitarios cuando el país pasó a una economía de servicios en la década de 1990, es hoy omnipresente en Corea del Sur. También está en el centro de largos debates sobre las consecuencias de la competencia académica descontrolada. Muchos padres se preguntan qué alternativas existen, si es que existe alguna.

Cuando las hijas de Lee se preguntaban por qué tenían que dedicar tanto tiempo a estudiar fuera de la escuela, ella les decía que era necesario porque el rendimiento académico equivalía a oportunidades, y eso significaba una vida feliz.

Pero su convicción empezó a resquebrajarse cuando su hija mayor, que entonces tenía unos 8 años, preguntó: “Mamá, ¿eras mala estudiante?”.

“Me di cuenta de que ella me veía infeliz”, dijo Lee, de 46 años. “Sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza”.

Lee Kyong Min JEAN CHUNG - NYTNS

Ahora se cuestionaba: ¿Qué idea de la vida y la felicidad les estaba transmitiendo a sus hijas? Es una pregunta a la que se enfrentan cada vez más padres en Corea del Sur.

El 80 por ciento de los surcoreanos en edad escolar reciben algún tipo de educación extracurricular privada, según datos oficiales. Aunque la población en edad escolar ha ido disminuyendo durante décadas, este mercado alcanzó un récord de 20.300 millones de dólares en 2024.

Los niños ingresan a las academias de preparación a edades cada vez más tempranas. En algunos distritos de Seúl, la capital, niños de apenas 4 años se presentan a exámenes de ingreso para jardines de infantes en inglés. Otros ingresan a cursos de preparación para la facultad de medicina desde la escuela primaria.

Incluso en un país acostumbrado desde hace tiempo a una competencia académica intensa, estas tendencias han generado alarma. La Comisión de Derechos Humanos de Corea del Sur ha dicho que someter a los niños en edad preescolar a pruebas tan exigentes es una violación de sus derechos. Los legisladores, que responsabilizan a los hagwons de la crisis de salud mental entre los adolescentes, han prometido intervenir.

Pero el sistema que los creó, como descubriría Lee, no es tan fácil de cambiar.

Pruebas de nivel

Para Lee, incorporar a sus hijas al engranaje de la educación en los hagwon estuvo acompañado de sentimientos encontrados. Ella y su marido estudiaron en universidades de nivel medio, un dato que, en su entorno altamente acreditado, era motivo tanto de orgullo desafiante como de una inseguridad latente. Una parte de ella quería que sus hijas recibieran una formación humanística enriquecedora y no se vieran obligadas a participar en la despiadada competencia por ingresar a la universidad. Por otro lado, también quería que estuvieran entre las ganadoras de esa competencia.

Así que en 2013 matriculó a sus hijas, que entonces tenían alrededor de 4 y 5 años, en un jardín de infantes en inglés. No quiso dar detalles sobre sus hijas, como sus nombres, por motivos de privacidad.

Pero dijo que asistieron a numerosos hagwons en Daechi, un barrio acomodado del distrito de Gangnam, en Seúl, considerado el referente del rendimiento educativo en el país. Daechi alberga 1200 hagwons distribuidos en un área aproximadamente del tamaño de Central Park.

A su alrededor se despliegan otros símbolos de su camino hiperoptimizado hacia el éxito académico: “cafés de estudio” que confiscan los teléfonos de los estudiantes para fomentar la concentración y clínicas de medicina tradicional que anuncian tratamientos para potenciar el cerebro. Incluso hay recintos insonorizados en la calle, llamados “Zona de Terapia”, donde los estudiantes estresados pueden estudiar… o gritar.

Anuncios de “tutores estrella” cubren la fachada de un edificio de hagwon —una academia privada de preparación académica — en Seúl JEAN CHUNG - NYTNS

Lee creció en Daechi y conocía bien su reputación. Sin embargo, le impactó el ciclo interminable de exámenes que sus hijas tendrían que completar.

Las más importantes eran las “pruebas de nivel”, o exámenes de ingreso que hacían los hagwons a niños de apenas 4 años. Algunas, como los que rinden los alumnos de tercero para ingresar al hagwon de matemáticas más prestigioso de Daechi, son tan competitivas que los padres suelen enviar a sus hijos a otro hagwon para que estudien.

“Se dice que si quieres enviar a tu hijo a la facultad de medicina, tienes que hacerlo recorrer seis veces todo el programa de matemáticas hasta el nivel de la escuela secundaria”, dijo Lee. Su hija mayor hizo el examen, pero no fue admitida.

40 horas después de clase

Recientemente, las autoridades han instado a los hagwons a que se abstengan de realizar admisiones tan competitivas para niños pequeños.

Pero poco ha cambiado. Persiste la ansiedad en torno al examen de admisión a la universidad, el Suneung, una prueba de vida o muerte cuyo alcance y dificultad han superado con creces los programas escolares estándar.

“Los estudiantes de hoy en día tienen que hacer malabarismos con dos cargas de trabajo distintas: sus notas escolares y la preparación para el Suneung”, dijo Gu Bon-chang, exdocente de hagwons y ahora director de políticas de World Without Worries about Shadow Education, una organización sin fines de lucro.

Madres y niños frente a una farmacia en la zona de Daechi, en Seúl JEAN CHUNG - NYTNS

Un profesor de una importante franquicia de hagwons de inglés calculó que sus alumnos de primaria dedicaban al menos 40 horas semanales solo a las clases extracurriculares. Pidió no ser identificado por temor a sufrir represalias de su empleador.

Quedó impactado al leer una redacción que había corregido recientemente. Dijo que una niña de 6 años escribió que temía que toda su familia fuera infeliz si no destacaba académicamente.

Los padres también se enfrentan cada vez más a las consecuencias del sistema.

Park Euna, madre de tres hijos, dijo que recibió una llamada de atención hace unos años, cuando una compañera de clase de su hija mayor, que entonces estaba en la escuela primaria, se suicidó.

Park recordaba a la compañera como una niña inteligente y carismática a quien le encantaba bailar, pero que no tenía facilidad para lo académico. Había intentado ingresar al hagwon de élite de matemáticas de Daechi, pero no lo había logrado.

La hija de 6 años de Park Euna estudia inglés con una profesora particular en su habitación JEAN CHUNG - NYTNS

El episodio hizo que se replanteara las prioridades de sus hijos.

“Si al final deciden que no quieren ir a la universidad, me parece bien”, dijo.

Malos para las matemáticas

Peter Na, psiquiatra de la Universidad de Yale, advirtió que no se debe trazar una relación directa entre entornos académicos de alta presión y el suicidio, que puede tener causas complejas.

Aun así, le preocupa el aumento de los síntomas de depresión en los niños surcoreanos menores de 10 años, como muestran los datos oficiales.

“La depresión en menores de 10 años no es algo habitual”, dijo.

“No creo que sea algo aislado de lo que ocurre en el sector privado”, dijo, refiriéndose a los hagwons.

A medida que las hijas de Lee se acercaban al final de la secundaria básica, su propia preocupación aumentaba porque la mayor, cuyos talentos estaban en las palabras y no en los números, tenía dificultades.

“En el sistema educativo surcoreano, si no eres bueno en matemáticas, te consideran un idiota”, dijo Lee.

“El foco siempre está puesto en lo que fallas”, añadió.

Temiendo por la autoestima de sus hijas, ella y su marido las sacaron de sus múltiples hagwons en 2024.

La propia Lee también cambió de profesión. Hoy, ya titulada como psicóloga, trabaja como terapeuta cerca de Daechi.

Muchas de sus clientas son madres del mismo circuito competitivo de hagwons, cuyos hijos reportan síntomas como autolesiones.

Dijo que su intención es “que sus padres los vean, que les muestren ‘mira, estoy sufriendo’”.

Pero las madres, dijo, no son menos infelices.

En Corea del Sur, las madres son las principales responsables de la educación de sus hijos, dijo Lee, cuya tesis doctoral exploró los efectos de esta carga en su salud mental. Muchas mujeres se ven empujadas a ese papel tras descubrir que sus carreras quedaron truncadas después de tener hijos.

Se espera que ellas sean las maestras que sacan el látigo mientras, a menudo, los padres observan desde lejos. Muchos de los conflictos conyugales que ve Lee surgen de esta tensión, dijo, pues los padres de alumnos con bajo rendimiento se preguntan por qué su dinero no da resultados, mientras las madres entran en una espiral de ansiedad constante.

Un cordón de emergencia

Las raíces de esta competencia cada vez más intensa va mucho más allá de unos padres excesivamente ambiciosos.

Corea del Sur tiene una de las tasas más altas —76 por ciento— de matriculación universitaria del mundo. Pero las inseguridades económicas que impulsaron esta búsqueda masiva en primer lugar aún persisten: un sistema nacional de pensiones débil, escasez de empleos manuales de calidad, movilidad social limitada y una profunda desigualdad de ingresos.

“En Corea del Sur no hay segundas oportunidades”, dijo Soo-yong Byun, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, quien estudia la industria de los hagwon. “No solo importa a qué universidad vas, sino también el primer trabajo que consigues después; todo eso tiene un impacto enorme en tu movilidad como adulto”.

Arim So, una madre de 39 años de Seúl, dijo que vivía oscilando entre la ansiedad y la culpa hacia su hija de 11 años, quien recientemente le preguntó por qué su camino siempre parecía estar decidido de antemano.

“Pero siempre termino dándome cuenta de que en Corea del Sur simplemente no hay otra alternativa”, dijo So.

Quienes pueden permitírselo tienen un cordón de emergencia: irse del país. Ese fue el camino que finalmente eligió Lee: matricular a sus hijas en un internado privado en Estados Unidos en 2024.

Lo decía con pesar, consciente de que se trataba de un privilegio que pocos tienen. “Me siento como si ya no tuviera derecho a hablar de los problemas de este sistema”, dijo.

Ahora sus hijas se desarrollan bien en su nuevo colegio. A la mayor ya no la ven como alguien torpe en matemáticas.

“Ve a Estados Unidos después de estudiar matemáticas en Daechi hasta más o menos el nivel de octavo grado”, dijo, con una risa agridulce. “La gente dirá que eres un genio”.