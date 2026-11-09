Expectativa: cómo se vive la noche previa a la misa del Papa en el Monumento de los Españoles

La gente está contenta. Reunida en grupos esperan en la calle para poder entrar al predio donde el papa León XIV dará la misa este lunes. Guitarras, canciones católicas que parecen de cancha de fútbol, oraciones y risas es todo lo que se escucha en la fila que va desde Palermo a Belgrano para entrar. Bolsos tirados en el piso atados a aislantes y bolsas de dormir. Mientras, las personas sostienen banderas y carteles que exclaman: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.

En la víspera de la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre a las 11.30, varios grupos de fieles se congregan frente al monumento para conseguir un lugar en la celebración. Muchos de los asistentes pasarán la noche a la intemperie, en una vigilia que combina la espera con la preparación espiritual para el encuentro con el Pontífice.

“Vamos a estar acá toda la noche esperándolo. Nosotros vinimos desde La Plata y vinimos a vivir un momento histórico”, cuenta Juan Ignacio, del colegio Crisol de Bonete. A la medianoche, todos se cuelgan las cosas que tenían en el piso y arrancan a caminar. Al lado del Centro Cultural Islámico hacen los controles y, después, la Avenida Del Libertador se hace peatonal. Mientras todos intentan acomodar sus cosas para quedarse durante la noche, sacerdotes animan el escenario y grupos cantan canciones eclesiásticas.

Los fieles acampan frente al Monumento de los Españoles en la antesala de la misa del Papa

A medida que avanza la madrugada, los grupos parroquiales se mezclan entre ellos hasta que ya no se distingue quién pertenece a cada uno. Esta noche, no importa de dónde vengan: todos esperan al Papa.

La espera no se vive en silencio. La vigilia se convierte también en una oportunidad para compartir con otros fieles. Mientras algunos intentan descansar acurrucados en bolsas de dormir y mantas, otros saben que pasarán la noche con el termo bajo el brazo y el mate en la mano, recorriendo el predio. Personas de todas las edades se reúnen en la traza de la avenida y hacen de cientos, uno.

Se espera que miles de argentinos asistan a la misa del Papa Manuel Cortina

La escena frente al monumento es una pequeña muestra de una movilización que excede los límites de la Avenida Del Libertador. En septiembre, el Gobierno argentino estimaba que siete millones de personas participarían de las distintas actividades previstas durante la visita de León XIV y calculaba unos 25.000 voluntarios “Si pudiera pedirle algo al Papa, personalmente, sería que rece por nosotros y que ilumine a nuestro país, que no la está pasando bien”, dijo Micaela Barrios, de la Diócesis la Ferrere, de La Matanza.

El movimiento y la charla hacen que la expectativa de descansar desaparezca para algunos. “Creíamos que íbamos a dormir toda la noche, ahora capaz hacemos mitad y mitad”, dicen entre risas Abrahan Aguirre y Vanina Pavón. “Veo un país muy dividido, creo que esto nos va a dar esperanza y comunión”, dijo Lucía Meza, de la parroquia San Carlos Borromeo.

La fila para llegar al monumento va desde Palermo a Belgrano

Cuarenta y cuatro años después, el Monumento de los Españoles vuelve a ser escenario de una visita papal. Desde la histórica llegada de Juan Pablo II en 1982, ningún otro Pontífice había visitado la Argentina. En el mismo espacio de la Avenida Del Libertador, un escenario montado por DF Entertainment vuelve a ocupar el mismo lugar. “El Papa no solo está cumpliendo un deseo que teníamos muchos argentinos, sino uno que también tenía Francisco. León XIV hoy viene para poner el acento en la educación, en la paz y en la búsqueda de bien común. Él escuchó nuestro deseo”, compartió el sacerdote Fabrizio Maranzana, párroco de Dulcísimo Nombre de Jesús.

Algunas banderas con imágenes hechas por inteligencia artificial muestran a León y a Francisco juntos. “Creo que lo más importante de esto es el mensaje de unidad que quiere dar el Papa, no solo entre católicos a pero todos los Argentinos”, dijo Tomás Albelda, estudiante de teología y voluntario.

Buenos Aires parece estar dentro de una burbuja. Millones de personas ponen una pausa en sus vidas para vivir la experiencia de un momento histórico. Frente al Monumento de los Españoles, esa pausa se traduce en guitarras, abrazos, oraciones y horas de espera. Algunos se preparan para dormir; otros todavía cantan. Todos, de alguna manera, esperan lo mismo. Juan Ignacio dijo: “Quería ser parte de algo que va a ser histórico”.