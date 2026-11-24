La Municipalidad de Quilmes comunicó que falleció Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que permanecía internado en un centro de salud local, con gran parte del cuerpo quemado, luego de que explotara y se incendiara el local de comidas en el que trabajaba como cocinero en la localidad de Ezpeleta.

Aguilar, que tenía cuatro hermanos, era una de las siete víctimas que había dejado el violento estallido ocurrido en la noche de este domingo cuando los vecinos de esa ciudad al sur del conurbano festejaban un nuevo aniversario de Ezpeleta.

Explosión en Ezpeleta: murió el hombre que permanecía internado y que trabajaba en el local de comidas que se incendió. Municipalidad de Quilmes

El hombre, que estaba a cargo de la cocina del local que explotó en la esquina de avenida Centenario y Bogotá, era el herido más grave: sufrió quemaduras en alrededor del 90% del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes, donde permanecía internado con pronóstico reservado e intubado debido a la inhalación de monóxido de carbono, habían indicado las fuentes consultadas por este diario. El resto ya había sido dado de alta.

Este lunes, Ludmila, una hermana de la víctima, contó a los medios que los médicos habían solicitado el traslado de su familiar al Hospital del Quemado. “Tenemos que esperar”, dijo entonces la mujer, que agregó que hacía 15 días que había abierto la rotisería y que Nahuel cocinaba allí “porque le gusta”.

Explosión en Ezpeleta: murió el hombre que estaba internado y que trabajaba en el local de comidas que se incendió. Fabián Marelli

Así quedó el local de comidas que explotó y se incendio en Ezpeleta Fabián Marelli

Por motivos que son materia de investigación, alrededor de las 22 de este domingo, la rotisería estalló e, inmediatamente, se prendió fuego. A esa hora había mucha gente en la calle, inclusive familias y niños, porque la comuna había organizado los festejos por el 154.º aniversario de Ezpeleta. Instantes previos a la explosión, el grupo de cumbia Los Leales había dado inicio a su show en un escenario montado a escasos metros del comercio.

“El espectáculo se suspendió y se evacuó el sector para facilitar el operativo de emergencia. Se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias, y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas”, indicaron desde el Municipio ante la consulta de LA NACION.

Festejaban el aniversario de la localidad de Ezpeleta cuando un local de comidas explotó: al menos siete heridos

Hasta el momento, la causa de la explosión no fue establecida. El siniestro se encuentra bajo investigación e interviene la Fiscalía N22, que, en principio, caratuló el caso como lesiones culposas y realiza el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho, agregaron las fuentes consultadas.

Los peritos intentarán determinar si, como circuló en las primeras versiones, hubo algún problema con la manipulación del cambio de garrafas que habría provocado la explosión. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron, ante la consulta de este diario, que se estableció que Aguilar “se encontraba cambiando una garrafa de gas” y que “ese fue el motivo de la explosión”.