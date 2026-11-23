Este domingo a la noche, en pleno festejo por el aniversario de la localidad bonaerense de Ezpeleta, en el municipio de Quilmes, la explosión e incendio en un local de comidas opacaron la conmemoración. Por el hecho, que generó impacto entre los presentes a tan solo dos semanas de que ocurriera un hecho similar y fatal en Remedios de Escalada, hubo al menos siete heridos, algunos de ellos en grave estado.

De acuerdo con las imágenes que pudo recabar LN+, el estallido tuvo lugar en una rotisería ubicada en la avenida Centenario al 5200, casi Bogotá, alrededor de las 22, cuando comenzaba a cantar el grupo de cumbia Los Leales en un escenario. Al lugar, que había abierto al público hacía una semana, fueron convocados de manera urgente los cuatro cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito: Solano, La Florida, Bernal y Quilmes, que trabajaron para controlar el incendio.

Festejaban el aniversario de la localidad de Ezpeleta cuando un local de comidas explotó: al menos siete heridos

La víctima más grave es un hombre de 32 años, identificado como Nahuel Aguilar, que sufrió quemaduras en alrededor del 50% del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes. Al mismo centro de salud fueron derivados una joven de 19 años, con una quemadura en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho que requería sutura, y su hermano, que presentaba un corte en la pierna izquierda y lesiones leves, todo según consignaron medios locales.

Festejaban el aniversario de la localidad de Ezpeleta cuando un local de comidas explotó: al menos siete heridos

Una joven de 22 años, en tanto, tuvo que ser trasladada a un centro de salud por tener astillas de vidrio en un ojo, una herida en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa. Además, una mujer de 73 años fue trasladada a la Clínica Santa Clara.

Entre los heridos por el estallido hubo además una menor de alrededor de 11 años porque sufrió un corte en el cuero cabelludo. En su caso, fueron sus padres quienes la llevaron por sus propios medios a un centro asistencial. Otra mujer fue atendida en el lugar por un leve zumbido en el oído, aunque en su caso no necesitó traslado.

Hasta el momento, la causa de la explosión y el número definitivo de víctimas todavía no fueron establecidos oficialmente.

Explosión en un local de comidas de Ezpeleta

“Eran tremendas las llamaradas. Se veía mucho fuego. Dicen que el joven más grave era un empleado del local que quedó medio acorralado. Lo vieron corriendo en llamas”, recordó, en diálogo con LN+, un vecino que vive enfrente del comercio incinerado. Al momento del incidente, había decenas de personas, con muchas familias y niños, participando del festejo. Algunos de los presentes arrojaron agua con las botellas que tenían a mano para intentar colaborar.

Explosión e incendio en un local de comidas en Ezpeleta LN+

Explosión e incendio en un local de comidas en Ezpeleta LN+

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, había encabezado este domingo el inicio de los festejos por el 154.º aniversario de Ezpeleta con el tradicional izamiento de la bandera en la Plaza San Martín, en Yrigoyen y Carbonari, frente a la estación ferroviaria del ramal Roca.