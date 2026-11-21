A ocho días de la explosión e incendio ocurridos en Remedios de Escalada, el número de víctimas fatales asciende a cuatro. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, murieron otras dos personas que permanecían internadas en una clínica de San Justo como consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante el siniestro.

Hasta ahora, la Justicia había confirmado la muerte de Marcelo García, el operario de Metrogas cuya identidad fue establecida mediante una prueba de ADN, y de Néstor Julián D’Alessandro, otro trabajador de la empresa que permanecía internado en terapia intensiva.

Las nuevas muertes se produjeron ocho días después de la explosión registrada el 13 de noviembre en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina tuneladora que participaba de trabajos sobre la red de distribución dañó una cañería de gas de media presión. La fuga provocó una explosión y un incendio que afectaron viviendas, comercios y vehículos, además de obligar a evacuar a numerosos vecinos.

Marcelo García y Julián D’Alessandro, las primeras dos víctimas y que eran trabajadores de Metrogas Instagram

Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que por el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las dos nuevas víctimas fatales. La investigación sobre las causas del accidente y las responsabilidades por lo ocurrido continúa en curso.

Investigación compleja

La confirmación de las dos nuevas muertes agrava el balance de uno de los accidentes más graves registrados en la red de distribución de gas de la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Además de las víctimas fatales y heridos, la explosión provocó importantes daños materiales en viviendas, comercios y vehículos ubicados en el entorno de la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

En los días posteriores al siniestro, decenas de familias debieron abandonar temporalmente sus hogares mientras avanzaban las tareas de peritaje y evaluación estructural de los inmuebles afectados. El perímetro de seguridad llegó a abarcar varias cuadras y recién comenzó a reducirse de manera gradual esta semana.

La investigación intenta determinar cómo se produjo la rotura de la cañería de media presión durante las tareas de renovación de la red y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la explosión. Los trabajos eran realizados por una empresa contratista que intervenía sobre la infraestructura de distribución de gas. Las dos últimas víctimas serían operarios de esta empresa.

Mientras tanto, continúan las pericias técnicas ordenadas por la Justicia para reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer eventuales responsabilidades. También siguen las inspecciones sobre las instalaciones y los procedimientos aplicados durante la emergencia.

En paralelo, avanzan las tareas de restitución de servicios para los vecinos que pudieron regresar a sus viviendas. Durante los últimos días comenzó la reconexión gradual del suministro de gas y electricidad en los sectores donde los especialistas consideraron finalizadas las tareas periciales.

Aunque la actividad comercial y la circulación comenzaron lentamente a normalizarse en algunos sectores, gran parte del barrio sigue afectada por las secuelas del incendio. Los trabajos de demolición, limpieza y remoción de estructuras dañadas continúan en varios de los inmuebles alcanzados por la explosión.

En tanto, para hoy a las 17, está prevista una concentración en la Plaza Moreno, al lado de la estación del tren, desde donde partirá una marcha hasta el punto cero de la tragedia.