Fallo inédito: condenaron a 8 años al dueño de los dogos que atacaron y mataron a una adolescente

CÓRDOBA.- En un juicio sin precedentes en esta provincia, fue condenado a ocho años de prisión José Nieto, dueño de los dogos que atacaron y mataron a la adolescente Trinidad Ballesteros en julio de 2023. La sentencia fue dictada por la Cámara Primera del Crimen de la capital cordobesa, que dispuso la detención del hombre.

Nieto llegó al juicio en libertad, imputado por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Ballesteros, de 15 años, murió un día después de haber sido atacada por dos perros raza dogos. Había salido el 9 de julio, el día previo a su fallecimiento, poco antes del mediodía, a pasear los perros de su tía por barrio Estación Flores, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, a la altura de la calle Bucarest al 4800. Las mascotas regresaron, pero ella no.

Los vecinos de Estación Flores se movilizaron por el ataque y la muerte de la adolescente Gentileza Cadena 3

La tía salió a buscarla y, cuando fue a radicar la denuncia, le informaron que habían encontrado a una persona herida y que se encontraba en el Hospital de Urgencias. Finalmente, la adolescente falleció. Los dogos la atacaron en las piernas y en la cabeza. Sufrió dos paros respiratorios e ingresó al quirófano inconsciente.

Los médicos lograron reconstruirle una oreja y parte de la cara y del cráneo, pero los animales le mordieron dos arterias y la importante pérdida de sangre derivó en su muerte.

Los dogos se escaparon de una vivienda cuyos propietarios estaban de viaje. La hija del matrimonio había quedado a cargo del lugar. Varios vecinos salieron a auxiliar a la adolescente y también declararon durante el juicio, pero no lograron contener a los animales antes de que le provocaran heridas gravísimas.

Después de atacar a la joven, los dogos ingresaron en otra vivienda y mordieron a otra menor. El padre de la niña los mató con un cuchillo de carnicero. Su hija también tuvo que recibir atención médica.

Dos semanas después de la muerte de Ballesteros, el fiscal Luis Micheli agravó la acusación contra Nieto y la modificó de homicidio y lesiones culposas a homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual.

Antecedentes

Al comenzar el juicio, Nieto sostuvo que había viajado a Catamarca y que, antes de hacerlo, verificó que los perros estuvieran encerrados. La defensa argumentó que la fuga de los animales se produjo porque una tercera persona ingresó a la vivienda.

Un vecino que declaró como testigo aseguró haber visto a los perros en la calle y afirmó que el portón de la casa estaba abierto y sin candado. También sostuvo que, después del ataque a Ballesteros, observó cómo el yerno de Nieto cerró el acceso.

Antes del ataque fatal, Nieto ya había sido denunciado por vecinos por episodios protagonizados por sus animales. En octubre de 2022 recibió una sanción equivalente a una unidad económica, correspondiente a ocho litros de nafta, a raíz de una denuncia presentada meses antes.

En abril de 2023, otro vecino acudió a la Unidad Judicial N° 6 después de que los perros mordieran a su mascota.

La sentencia se conoció en un contexto particularmente sensible. Hace diez días, una niña de 2 años murió tras ser atacada por dos dogos en el barrio Cabildo de la ciudad de Córdoba. Además, un niño de la misma edad falleció en Alta Gracia por las mordeduras de un pitbull.

En el caso de la menor, los animales la atacaron mientras se encontraba en la casa de un tío. Ingresó en estado crítico a un hospital, donde lograron estabilizarla y trasladarla posteriormente al Hospital de Niños, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.