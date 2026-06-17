Fauna nativa: rescataron un carpincho atropellado en Núñez y tras dos meses de rehabilitación fue liberado en Santa Fe

Un ejemplar de carpincho fue devuelto a su hábitat en los primeros días del mes, luego de haber sido embestido por un auto y transitar varios días de recuperación, según informaron fuentes del Ecoparque de la Ciudad en sus redes sociales.

Los primeros minutos del carpincho en libertad

A través de un video, que se difundió en la cuenta oficial del Ecoparque en Instagram, se puede ver a un carpincho que es liberado en un curso de agua y camina hasta sumergirse y perderse en el horizonte.

La liberación del animal es el desenlace luego de recibir cuidados específicos durante más de un mes, ya que el carpincho había sido golpeado por un auto en el mes de abril y, desde entonces, fue atendido por veterinarios y especialistas que lo ayudaron a recuperar su movilidad para volver a su ecosistema.

Un carpincho volvió a la naturaleza tras ser atropellado y recuperado

“Este ejemplar macho adulto ingresó al Ecoparque en abril, luego de ser rescatado por Defensa Civil cuando fue impactado por un vehículo en el barrio de Núñez", dice el texto publicado en redes.

Luego de un proceso de recuperación y rehabilitación en el Ecoparque, fue trasladado al departamento de San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, donde fue liberado en su hábitat natural.

“La rehabilitación y liberación de fauna silvestre es una de las tareas más importantes que realizamos en el Ecoparque. A través de nuestro trabajo diario recibimos animales rescatados, les brindamos atención veterinaria, cuidados especializados y trabajamos para que puedan volver a la naturaleza siempre que sea posible”, se lee en el mensaje que acompaña al video.

El carpincho liberado en Santa Fe, tras meses de recuperación

El Ecoparque cuenta con un Centro de Rescate especializado en fauna silvestre nativa. Allí se reciben animales, rescatados por los vecinos o por autoridades en incautaciones, para brindarles atención veterinaria, rehabilitación y, siempre que sea posible, volver a liberarlos en su hábitat.

Gavilanes, lechuzas, lagartos, comadrejas y muchas otras especies pasaron por ese espacio, que es fundamental para la conservación de la fauna silvestre.

Cómo trabajan los veterinarios y especialistas para devolver animales silvestres a la naturaleza

Tal como ocurrió con el carpincho, en el Ecoparque trabaja un equipo de profesionales que asiste y monitorea a los ejemplares rescatados, y en un breve material audiovisual se pueden ver los preparativos de control para que, por ejemplo, un cóndor de más de seis meses pueda reencontrarse con su bandada.

El monitoreo a un cóndor antes de ser liberado

Allí se observa al ejemplar en una camilla, con monitoreo sostenido y el análisis pormenorizado de sus alas y plumas, la realización de estudios de imágenes y la colocación de un chip para que, una vez que sea liberado en Río Negro, pueda desenvolverse con normalidad en ese entorno natural, y se pueda controlar que no sea capturado.