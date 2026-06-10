Tras ataque y curación: un oso hormiguero y un aguará guazú fueron reinsertados con éxito en su hábitat silvestre

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, se encargó de una nueva liberación exitosa de fauna silvestre. Dentro de los ejemplares reinsertados a su hábitat se encuentran un oso hormiguero de grandes dimensiones, un aguará guazú, un gato montés y decenas de aves que fueron dirigidas a áreas protegidas del Sistema Provincial de Áreas Naturales.

El exitoso proceso de recuperación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna llamado La Esmeralda requirió de una gran dotación de personal especializado.

Los animales volvieron a su hábitat natural

Tras completar la misión de restauración de ecosistema, el ministro provincial Enrique Estévez se expresó al respecto en diálogo con el sitio oficial del gobierno de Santa Fe: “Superar los 900 animales recuperados y reinsertados en su hábitat natural en lo que va del año no es un hecho aislado, sino el reflejo de un compromiso asumido por el gobierno provincial y del trabajo de un equipo profesional comprometido con la conservación de la fauna santafesina”.

Dentro del listado de animales emergen dos especies emblemáticas como el oso hormiguero y el aguará guazú. El primero se trata de una hembra rescatada tras un feroz ataque de perros. El proceso implicó una estricta cuarentena y curaciones por mordeduras hasta lograr el alta médica.

El rescate de un aguará guazú en Santa Fe

El aguará guazú, declarado Monumento Natural Provincial, apareció en el patio de una casa ubicada en el barrio Monte Vera. El salvataje, realizado el pasado 19 de mayo, incluyó una curación de una parasitosis renal hasta su óptima recuperación.

Los animales pasaron por un proceso médico antes de ser liberados

Por otra parte, el gato montés fue rescatado tras ser utilizado ilegalmente como un animal doméstico y las aves silvestres, entre ellas, un cardenal, atravesó el mismo proceso.

El Centro de Rescate de La Esmeralda registra un total de 1200 ejemplares en lo que va del año. Según datos de su sitio oficial, la mayor parte de esa cifra está vinculado al comercio ilegal de fauna (528 aves y 146 reptiles); el desglose continúa con 206 “ingresos generales”, donde se incluyen 130 aves, 61 mamíferos y 15 reptiles. Además se registran 24 entregas voluntarias y cinco rescates directos realizados en la vía pública.

“El Centro está abierto a la visita de familias y escuelas que quieran conocer los distintos ecosistemas existentes en la provincia. Trabaja junto con la Policía Ecológica, la Guardia Rural Los Pumas, la Facultad de Ciencias Veterinarias de UNL y gobiernos locales en la tarea de concientizar sobre la importancia de cuidar el ambiente”, destacó el sitio oficial.

Por último, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe remarcó la importancia de no retener ni domesticar animales silvestres cuando aparecen lejos de su entorno natural.