Feriado: qué comercios abren este sábado 17 de Agosto

Este sábado 17 de Agosto es feriado nacional en conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del General José de San Martín, y este asueto genera la inquietud en la ciudadanía sobre si estarán abiertos los comercios durante la jornada.

Dado que el día tiene la característica de un feriado, quienes deban acudir a sus lugares de trabajo deberán cobrar el doble, ya que rigen las normas de los días domingos, y si los comercios abren o no sus puertas dependerá del criterio de cada empleador.

Qué comercios abren el feriado

En esta ocasión, el feriado antecede al Día del Niño, por lo que diversos rubros muy probablemente abrirán sus puertas en busca de repuntar las ventas para esta fecha, en un contexto marcado por la recesión económica.

Aquí cobran relevancia los negocios de indumentaria, jugueterías, librerías y de artículos tecnológicos, ya que son rubros muy buscados para adquirir obsequios en esta fecha especial.

Cómo funcionan los servicios por el feriado del 17 de agosto

Trenes

Las líneas trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Tren de la Costa y Belgrano Sur tienen un cronograma diferenciado y la frecuencia es similar a la de los días domingos. Así lo indica la página oficial de Trenes Argentinos.

Subtes y Premetro

Según detalla la Secretaría de Transporte porteña, se estipula que en los días feriados el subte y el Premetro funcione con un horario especial, que es el mismo que se suele aplicar los días domingos. En ese sentido, todas líneas arrancarán a prestar servicios a partir de las 8.

A continuación, estos son los horarios del último viaje durante el feriado del sábado 17 de agosto por línea y sentido:

Línea A : sentido San Pedrito, 22:08; sentido Casa Rosada, 22.36.

: sentido San Pedrito, 22:08; sentido Casa Rosada, 22.36. Línea B : sentido L.N. Alem, 22:28; sentido J.M de Rosas/Villa Urquiza, 22.00.

: sentido L.N. Alem, 22:28; sentido J.M de Rosas/Villa Urquiza, 22.00. Línea C : sentido Constitución, 22:21; sentido Retiro, 22.34.

: sentido Constitución, 22:21; sentido Retiro, 22.34. Línea D : sentido Catedral, 22:34; sentido Congreso de Tucumán, 22.01.

: sentido Catedral, 22:34; sentido Congreso de Tucumán, 22.01. Línea E : sentido Retiro, 22:28; sentido P. de los Virreyes/Eva Perón, 21.56.

: sentido Retiro, 22:28; sentido P. de los Virreyes/Eva Perón, 21.56. Línea H : sentido Hospitales, 22:51; sentido Facultad de Derecho/J, Lanteri, 22.29.

: sentido Hospitales, 22:51; sentido Facultad de Derecho/J, Lanteri, 22.29. Premetro : Int. Saguier, 21.00; Centro Cívico Lugano, 21.32.

: Int. Saguier, 21.00; Centro Cívico Lugano, 21.32. Premetro: Int. Saguier, 20.47; Gral. Savio, 21.19.

Colectivos

Por su parte, los horarios de los colectivos dependen de la empresa que tiene asignada la línea, pero es costumbre que en los feriados las compañías operen con frecuencia reducida respecto a su funcionamiento normal.

Cómo funcionan los supermercados durante el feriado del 17 de agosto

Los supermercados son uno de los pocos servicios que no se ven afectados por los feriados. Esto se debe a que solamente suelen cerrar por los días asueto del Año Nuevo (1° de enero) y el Día del Trabajador (1° de mayo). Algo similar ocurre con los shoppings y centros comerciales.

En el caso de los comercios de cercanía, puede que varios no abran sus puertas por este día de descanso o que tengan un horario limitado.

Recolección de basura

Desde el gobierno porteño, subrayan que la basura debe sacarse de 20 a 21 de domingo a viernes. Por lo tanto, enfatizan en que no debe sacarse los sábados, los feriados o los días de alerta meteorológica. De estos supuestos, el feriado del sábado 17 de agosto cumple dos, por lo que no debe sacarse la basura en esa jornada, pues no habrá recolección.

