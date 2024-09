Fernán Quirós explicó las características del insecto que transmite dengue y marcó las claves para evitar su propagación

Escuchar

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, explicó las características del insecto que transmite la enfermedad del dengue en el marco del inicio de la campaña de prevención y vacunación tras un brote récord el último verano. Además, el funcionario marcó las claves para evitar su propagación y apeló al accionar de la ciudadanía para disminuir los criaderos.

Junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en una conferencia de prensa en el Hospital Muñiz, Quirós aseguró que el “principal pilar” para prevenir un fuerte brote para este verano es “disminuir la cantidad de criaderos”. Tras ello, advirtió: “En la Ciudad hay tres o cuatro especies principales de mosquitos, pero el aedes aegypti es muy particular. No va a estar nunca donde el humano deja de estar muchas horas, no está en las plazas o en lagos. Se lo llama ‘mascota’ porque busca está alrededor de donde vivimos, en casa, el trabajo, donde está el humano”.

Noticia en desarrollo

LA NACION