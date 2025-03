Fernán Quirós: “Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien”

A días de definirse el cierre de listas, con miras a las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, no descartó una eventual candidatura, si bien aclaró que al momento siguen las negociaciones dentro de Pro. Además, el funcionario cuestionó las recientes declaraciones del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien la semana pasada confirmó que se postulará por fuera del espacio político que supo representar. “Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien”, señaló Quirós.

En pleno armado electoral, el funcionario dijo que Pro está terminando de delinear quien será el candidato a legislador que encabezará la lista que el espacio deberá presentar como fecha límite este 29 de marzo. “Lo que la gente tiene que saber es que vamos a seguir proponiendo las personas que estén convencidas de nuestros valores, de los principios de Pro”, expresó Quirós, en diálogo con LN+.

“Un espacio político que tiene cercanías con el humanismo, un foco de centro y centro derecha muy orientado a la gestión y que ha transformado a esta ciudad durante tanto tiempo, que está tan a la vista, y que nos ponemos a juicio de la sociedad para seguir haciéndolo. En ese esquema, vamos a tener una lista que represente esos valores. Todavía no está terminado el diálogo, pero en eso estamos”, señaló el titular de la cartera de Salud porteña.

Fernán Quirós sobre su participación en las elecciones

Al momento, según aclaran fuentes de gran conocimiento dentro de Pro, el nombre que suena con mayor fuerza para encabezar la lista es el de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, aunque algunos del partido amarillo admiten que es la actual diputada quien no estaría interesada en la propuesta. Bajo este contexto, es que resuena también la figura de Quirós e incluso el de la vocera porteña, Laura Alonso para liderar la contienda electoral.

Por otro lado, Quirós se refirió a las críticas que la semana pasada hizo Rodríguez Larreta contra la gestión de Jorge Macri, entre ellas, que “hay olor a pis” en la Ciudad. “Me parece que toda la ciudadanía sabe que este espacio político ha hecho una transformación histórica de la Ciudad y que siempre los desafíos son dinámicos y van migrando. Como a todas la grandes urbes en esta época, nos toca vivir las problemáticas de las personas que han perdido su vínculo familiar social, que han perdido su destino de vida y que transitan su vida en el espacio público”, planteó Quirós en alusión a temas que incluyen el de la crisis habitacional y como esta impacta en las personas en situación de calle.

“Eso es en un desafío para CABA y para todas las ciudades incluso las más desarrolladas del mundo. Es una problemática social muy profunda”, aseguró el ministro porteño. Sin embargo, luego retomó la consulta inicial sobre las críticas de Larreta e ironizó: “Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien. Pero me parece que esto es bastante evidente”.

Las declaraciones de Quirós se dan luego de que Rodríguez Larreta anunciara su postulación como candidato a legislador porteño con fuertes dardos dirigidos a la gestión macristas. “Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón”, apuntó días atrás el exjefe de Gobierno en X tras confirmar su inscripción como candidato a legislador porteño por el espacio Volvamos Buenos Aires, en alianza con Graciela Ocaña (Confianza Pública), exsocia de Pro.

Ya en aquella oportunidad, Quirós marcó sus diferencias con el exalcalde porteño, por haberse postulado por fuera de Pro. “Es una decisión que ha tomado él. No coincido y no la comparto. Yo creo que hay que hacer más análisis político de lo que le conviene a cada político, cada espacio político, pero hay que recordar que vinimos al espacio público para servir. Entonces, si yo evalúo desde el interés de la sociedad, yo creo que a la sociedad le haría mejor tener un espacio de centro y centro derecha poderoso, fuerte, con todas las capacidades, y sobre todo buscando las coincidencias para proponer un un programa de gobierno que tenga un amplio acuerdo”, sentenció Quirós, días atrás.

